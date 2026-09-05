Путин поддержал идею снизить ипотечную ставку для многодетных при покупке дома

Львова-Белова также озвучила предложение о введении дополнительных льгот для многодетных семей при покупке мощного автомобиля, рассчитанного на большое количество посадочных мест. Глава государства сказал, что инициатива найдет поддержку в Министерстве промышленности. Он также добавил, что это будет поддержкой не только для семьи, но и для отечественного автопрома, и что предложение обязательно будет рассмотрено.