Путин поддержал идею снизить ипотечную ставку для многодетных при покупке дома
Президент России Владимир Путин поддержал идею детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой сделать ставку по семейной ипотеке для многодетных семей при покупке или строительстве индивидуального жилого дома ниже, чем при приобретении квартиры. Инициатива была озвучена на встрече с пятеркой предвыборного списка «Единой России». Путин сообщил, что передаст правительству соответствующее поручение.
По словам омбудсмена, такая мера позволит поддержать именно тех, кто строит собственное жилье, а также даст дополнительный импульс развитию строительной отрасли. Львова-Белова подчеркнула, что за последние годы объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России значительно выросли. Предложение о снижении ипотечной ставки на строительство или покупку дома хотят включить в народную программу партии.
Львова-Белова также озвучила предложение о введении дополнительных льгот для многодетных семей при покупке мощного автомобиля, рассчитанного на большое количество посадочных мест. Глава государства сказал, что инициатива найдет поддержку в Министерстве промышленности. Он также добавил, что это будет поддержкой не только для семьи, но и для отечественного автопрома, и что предложение обязательно будет рассмотрено.
«Единая Россия» официально утвердила новую народную программу на втором этапе XXIII съезда партии в Москве 22 августа. 24 августа председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с активом федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» и женщинами-кандидатами на выборах от партии. Участницы встречи поддержали программный документ и представили инициативы по его практической реализации – от поддержки многодетных семей до помощи фронту и развития региональной инфраструктуры.
28 июня Медведев назвал демографию главным вызовом для России. Он отметил, что благополучие страны зависит от семей, которые в ней проживают, а также добавил, что чем больше граждан в России, тем сильнее государство.
28 июня партия «Единая Россия» по итогам XXIII съезда представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму в 2026 г. В нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин.