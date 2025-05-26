Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября

18 мая Баятович сообщал, что «Србиягаз» продолжит переговоры по газовому соглашению с Москвой, оно должно было быть подписано к 31 мая. Тогда ожидалось, что объем поставок в новом соглашении достигает 2,5 млрд куб. м в год.