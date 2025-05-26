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Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября

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Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября. Об этом заявил гендиректор «Србиягаз» Душан Баятович в эфире Радио и телевидения страны (РТС).

Стороны подписали приложение к существующему контракту, который подразумевает поставку 6 млн куб. м в сутки по цене 290 евро за 1000 куб. м. Баятович рассказал, что такое решение позволит заполнить склады в «Банатском дворе» и Венгрии до зимнего сезона.

«При таком расположении газ для домашних хозяйств, конечно, не будет дорожать, а газ для экономики будет дешевле», – отметил он.

18 мая Баятович сообщал, что «Србиягаз» продолжит переговоры по газовому соглашению с Москвой, оно должно было быть подписано к 31 мая. Тогда ожидалось, что объем поставок в новом соглашении достигает 2,5 млрд куб. м в год.

На следующий день вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» проработает условия нового газового контракта с Сербией. По его словам, этот вопрос обсуждался на уровне президентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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