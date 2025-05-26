Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября
Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября. Об этом заявил гендиректор «Србиягаз» Душан Баятович в эфире Радио и телевидения страны (РТС).
Стороны подписали приложение к существующему контракту, который подразумевает поставку 6 млн куб. м в сутки по цене 290 евро за 1000 куб. м. Баятович рассказал, что такое решение позволит заполнить склады в «Банатском дворе» и Венгрии до зимнего сезона.
«При таком расположении газ для домашних хозяйств, конечно, не будет дорожать, а газ для экономики будет дешевле», – отметил он.
18 мая Баятович сообщал, что «Србиягаз» продолжит переговоры по газовому соглашению с Москвой, оно должно было быть подписано к 31 мая. Тогда ожидалось, что объем поставок в новом соглашении достигает 2,5 млрд куб. м в год.