В Сербии ожидают подписания соглашения по газу с Москвой до конца мая

Баятович добавил, что с российской стороной была согласована «хорошая» цена на газ, она определяется на основе нефтяной формулы. Стабильность газового рынка Сербии сохранится, подчеркнул он. Ожидается, что Сербия будет получать 2,5 млрд куб. м газа ежегодно как минимум в течение трех лет, но республика нацелена обеспечить поставки на срок до 10 лет. Кроме того, получать энергоносители Белград будет также из Азербайджана и Венгрии.