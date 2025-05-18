В Сербии ожидают подписания соглашения по газу с Москвой до конца мая

В Сербии ожидают подписания соглашения по газу с Москвой до конца маяНовый договор подразумевает поставки на уровне до 2,5 млрд куб. м в год
На следующей неделе сербская государственная компания «Србиягаз» продолжит переговоры по газовому соглашению с Москвой, оно должно быть подписано к 31 мая, сообщил в эфире телеканала TV Prva генеральный директор компании Душан Баятович.
Новое газовое соглашение с РФ было согласовано, объем поставок в нем достигает 2,5 млрд куб. м в год, уточнил Баятович. Глава компании сообщил, что на следующей неделе поедет в Москву для продолжения переговоров.
«Я надеюсь, что мы доживем до 31 мая. Это нелегко, и именно поэтому мы едем и пробудем там три-четыре дня. Они подготовили свои команды, а мы подготовили свои. Они эксперты, и здесь нет ничего неизвестного, но мы должны оценить риски контракта», – приводит его слова газета Blic.
Баятович добавил, что с российской стороной была согласована «хорошая» цена на газ, она определяется на основе нефтяной формулы. Стабильность газового рынка Сербии сохранится, подчеркнул он. Ожидается, что Сербия будет получать 2,5 млрд куб. м газа ежегодно как минимум в течение трех лет, но республика нацелена обеспечить поставки на срок до 10 лет. Кроме того, получать энергоносители Белград будет также из Азербайджана и Венгрии.
Президент Сербии Александр Вучич во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным назвал снабжение газом «жизненно важным вопросом» для Белграда. Он заявил, что сейчас действует долгосрочный контракт на хороших условиях, и выразил надежду, что их можно будет сохранить и даже улучшить.
Ранее Баятович говорил, что Россия в 2023 г. поставила Сербии 2,68 млрд куб. м газа, а в 2024 г. году показатель должен был превысить 3 млрд куб. м. Компания договорилась с «Газпромом» об увеличении объемов поставок зимой с 6 млн до 11 млн куб. м в сутки. Согласно договору, такие условия будут действовать до июня 2025 г. Республика согласилась платить $300 за 1000 кубометров.