Сербия попросила Россию увеличить поставки газа
Сербия попросила Россию об увеличении поставок газа, сообщил вице-премьер страны Александр Вулин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Он отметил, что Сербия не вводила санкции против РФ – это, по его словам, политика государства и позиция главы Сербии Александра Вучича.
При этом Сербия не исключает, что после введения санкций США против Газпромбанка могут возникнуть проблемы с оплатой за поставки российского газа.
«Но сейчас наша делегация от государственной компании "Сербиягаз" обсуждает соглашение с "Газпромом". Я не могу рассказать детали, но я знаю, что мы сделаем все возможное, чтобы платить за газ», – сообщил Вулин (цитата по ТАСС). Вице-премьер Сербии также сообщил, что в 2024 г. в течение зимы поставки газа в Сербию из России уже выросли.
В ноябре Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попал Газпромбанк. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.
5 декабря президент России Владимир Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. Согласно указу, уполномоченный банк (Газпромбанк) будет открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.