Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

«Но сейчас наша делегация от государственной компании "Сербиягаз" обсуждает соглашение с "Газпромом". Я не могу рассказать детали, но я знаю, что мы сделаем все возможное, чтобы платить за газ», – сообщил Вулин (цитата по ТАСС). Вице-премьер Сербии также сообщил, что в 2024 г. в течение зимы поставки газа в Сербию из России уже выросли.