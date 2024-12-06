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Сербия попросила Россию увеличить поставки газа

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Сербия попросила Россию об увеличении поставок газа, сообщил вице-премьер страны Александр Вулин в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Он отметил, что Сербия не вводила санкции против РФ – это, по его словам, политика государства и позиция главы Сербии Александра Вучича.

При этом Сербия не исключает, что после введения санкций США против Газпромбанка могут возникнуть проблемы с оплатой за поставки российского газа.

«Но сейчас наша делегация от государственной компании "Сербиягаз" обсуждает соглашение с "Газпромом". Я не могу рассказать детали, но я знаю, что мы сделаем все возможное, чтобы платить за газ», – сообщил Вулин (цитата по ТАСС). Вице-премьер Сербии также сообщил, что в 2024 г. в течение зимы поставки газа в Сербию из России уже выросли.

В ноябре Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США обновило список санкций в отношении России. Под ограничения попал Газпромбанк. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.

5 декабря президент России Владимир Путин обновил порядок оплаты российского газа иностранными покупателями. Согласно указу, уполномоченный банк (Газпромбанк) будет открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам для зачисления средств от иностранных покупателей, счета для зачисления средств в рублях и иностранной валюте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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