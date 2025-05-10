Владимир Путин провел переговоры с лидерами Сербии и Словакии

Владимир Путин провел переговоры с лидерами Сербии и СловакииАлександр Вучич и Роберт Фицо «с приключениями» добирались на парад Победы
Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем правительства Словакии Робертом Фицо, которые приехали в Россию несмотря на критику со стороны Евросоюза.
Вучич последний раз в России был еще до российско-украинского конфликта. Он приезжал в Сочи в 2021 г., где проводил переговоры с Путиным. Фицо же посещал Москву не так давно – в декабре 2024 г.
И Вучич, и Фицо добирались в российскую столицу с приключениями. Самолет лидера Сербии вылетел из Белграда 7 мая, а затем приземлился в Баку для дозаправки. За день до этого стало известно, что Литва и Латвия запретили перелет в своем воздушном пространстве для его самолета.
Еще дольше добирался до Москвы Фицо. Его самолету запретила пролет над своей территорией Эстония, такое же решение приняли Литва и Латвия. В итоге он прибыл в Москву поздно вечером накануне парада Победы. Борт летел через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.
Лидерам обеих славянских стран свои претензии незадолго до их приезда в Москву высказала глава европейской дипломатии Кая Каллас. В апреле она говорила, что руководителей стран Евросоюза, которые поедут в Москву на 9 мая, ждут последствия.
Технические проблемы будем считать детской шуткой. У нас было несколько вариантов, как попасть сюда, даже на машине. <...> У нас была чёткая цель: утром, в 9 часов, мы должны быть в Москве.
Словакия входит в ЕС, а Сербия является кандидатом на вступление. Позже Каллас посчитала «положительным», что сербский военный расчет не участвует в параде, но назвала «проблемой, которая остается на совести каждого», участие европейских лидеров в совместных мероприятиях с президентом России.
Также Каллас заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». Тот ответил, что Каллас не имеет права критиковать премьер-министра суверенного государства и что он прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Чехословакии.
Переговоры с Вучичем
Путин сказал, что очень ценит приезд Вучича в Москву на празднование 80-летия Победы. «Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы», – отметил он.
Белградская операция Советской армии вместе с югославскими войсками стала «одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны», заявил он. По мнению Путина, дружба между двумя народами «закалилась в те суровые военные годы». «Мы ценим независимый, суверенный курс Сербии в международных делах», – сказал он.
Путин и Вучич в марте этого года проводили телефонные переговоры, в феврале в Москве проходили переговоры глав внешнеполитических ведомств. Показатели взаимной торговли «далеко не оптимальны», есть спад, и это нужно менять, сказал президент России. Поэтому он попросил Вучича назначить быстрее сопредседателя межправкомиссии со стороны Сербии (от России ее возглавляет министр экономического развития Максим Решетников).
Главное сотрудничество между странами ведется в сфере энергетики, Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, сказал Путин – она обеспечивает 85% всех потребностей в энергетике Сербии. По «Турецкому потоку» идут поставки природного газа, «Газпром» еще и добавляет «по просьбам сербских друзей объёмы сверх контрактных обязательств», заметил президент.
Вучич с Путиным говорил на русском и начал с того, что в Сербии благодарны Cоветской армии за большую роль в освобождении страны от нацистских захватчиков. Он также поблагодарил Путина за поддержку территориальной целостности.
Лидер Сербии заявил, что для Белграда «жизненно важный вопрос» – снабжение газом (сербская сторона уже говорила об этом). До сих пор действует долгосрочный контракт на хороших условиях, сказал он: «Мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже и улучшить». В конце открытой части беседы Вучич заявил, что он и его делегация чувствуют себя в Москве «как дома». «И надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии», – сказал он.
По итогам переговоров Вучич заявил, что началось обсуждение о новом долгосрочном газоснабжении Сербии. «То, во что хочу верить, и это было моей просьбой – не могу сказать, что получил твердое обещание, но думаю, что так и будет, зная личные отношения между Путиным и мной и то, как это было ранее – что Сербия получит очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы», – заявил он.
А гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал журналистам, что Россия и Сербия начинают сотрудничество по возможному размещению атомных электростанций в Сербии.
Переговоры с Фицо
Путин сказал и Фицо о том, что ценит его визит в Москву: «Знаю о сложностях, возникших с прилётом в Москву: вам чинили такие препятствия логистические. Но тем не менее вы здесь <...>, вы всё равно своей цели добиваетесь».
Путин поблагодарил премьера за то, что в Словакии бережно относятся к памятникам советским воинам и что в стране планируют установить памятник маршалу Ивану Коневу. В этом году завершится реконструкция Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в Михаловце (проходит по инициативе посольства России в Братиславе). По словам Путина, в августе 2024 г. по случаю 80-летия Словацкого национального восстания Словакию посетили потомки его участников, а в марте-апреле этого года российские студенты участвовали в праздновании 80-летия освобождения Братиславы.
Связи между Россией и Словакией в последние годы оказались фактически заморожены прежними властями, но в декабре 2024 г. договорились о возобновлении взаимодействия, подчеркнул Путин.
Фицо в открытой части встречи выступал больше и откровенней, чем другие гости в этот день. Он говорил о том, что их страна будет почитать бойцов, которые освобождали Европу и, в частности, Чехословакию: «Поэтому у меня не было никакой дилеммы, после того как я получил приглашение на празднование 80-летия Победы. Для меня это честь, и я с удовольствием принял его».
«Технические проблемы», связанные с приездом в Москву, причиненные европейскими коллегами, он предложил считать «детской шуткой». К тому же были другие варианты попасть в Москву – на машине через Белоруссию или на самолете через Калининград, сказал премьер.
Существует стремление отдельных стран построить новый железный занавес, сказал Фицо, приведя в пример то, что в прошлый раз из Братиславы до Москвы он летел всего два часа. Введенные против России санкции наносят ущерб самому Евросоюзу, заявил он.
«Сейчас появилось предложение Евросоюза под названием Repowering. Это остановка поставок всех видов энергоресурсов. Но давайте мы будем говорить конструктивно. Вы хорошо поймёте то, что я Вам скажу сейчас. Если вы считаете, что кто-то купит топливо у Westinghouse и внедрит это в наши АЭС, то это невозможно», – подчеркнул Фицо. Остановка поставок газа вызовет нестабильности, переработка нефти на заводах настроена именно на использование российского топлива, сказал он.
Премьер пообещал использовать право вето, если ЕС решит ввести запрет импорта всех видов энергоресурсов.
«Я не поддерживаю идею нового железного занавеса. И мы сделаем всё для того, чтобы через этот занавес мы пожимали руки друг другу. При освобождении Чехословакии погибло 65 000 солдат Красной армии, поэтому для меня было нравственной обязанностью приехать сюда и отметить [День Победы]», – подчеркнул Фицо. Словакия является членом ЕС и НАТО, но настроена на развитие нормальных отношений с Россией как в политике, так и в других сферах и, прежде всего, в энергетике, сказал премьер.
Он заявил, что Словакия сделает все, чтобы отношения между двумя странами улучшились, назвав нынешний уровень взаимодействия «катастрофическим».
Прокомментировал Фицо и слова главы евродипломатии Каллас о том, что он стоит на «неправильной стороне»: «Я не совсем понимаю это замечание верховного представителя Евросоюза. Я считаю, что мы [с вами] обязаны общаться». Завершал выступление Фицо словами о конфликте на Украине. Он подчеркнул, что «нет здесь военного решения». Сейчас много предложений мирных инициатив, идут поиски разрешения ситуации, заявил он, и это то, что отражает «наше желание» с начала конфликта.
Шаги «евродиссидентов»
Такое «диссидентство» Сербии и Словакии как визит в Москву на парад Победы вызовет негативную позицию со стороны Евросоюза, заявил «Ведомостям» научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. О том, что ЕС не примет такого поведения Белграда и Братиславы, заявлялось ранее неоднократно, но, по всей видимости, ожидать серьезных последствий со стороны Брюсселя не стоит, считает эксперт.
Приезд президента Сербии в Москву, несмотря на недовольство западных союзников и на фоне акций протеста, стал «храбрым жестом», отмечает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Но о смене политического курса Белграда в текущих условиях говорить не приходится. По ее мнению, поездка в Россию и встречи с лидерами стран Азии и Африки могут несколько поправить личную популярность Вучича в Сербии, но он постарается минимизировать спекуляции на тему разворота на Восток, чтобы не провоцировать недовольство на Западе.
По словам Кортунова, Вучич и Фицо всегда занимали позиции, отличные от европейского мейнстрима, и «политическая база» в этих странах другая, что и предопределило визит их лидеров в Москву. При этом называть лидеров двух стран из-за этого «пророссийскими» было бы преувеличением – они просто претендуют на самостоятельность в области отстаивания национальных интересов и имеют свой взгляд на российско-украинский конфликт, полагает Кортунов.