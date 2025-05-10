Владимир Путин провел переговоры с лидерами Сербии и Словакии

Лидер Сербии заявил, что для Белграда «жизненно важный вопрос» – снабжение газом (сербская сторона уже говорила об этом). До сих пор действует долгосрочный контракт на хороших условиях, сказал он: «Мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже и улучшить». В конце открытой части беседы Вучич заявил, что он и его делегация чувствуют себя в Москве «как дома». «И надеюсь, до встречи в Белграде, в Сербии», – сказал он.