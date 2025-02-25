Диаспора россиян в Сербии может насчитывать от 73 000 до 110 000 человек

Многие россияне в Сербии сохранили связь с соотечественниками: к 52% приезжают члены семьи или друзья из России (не приезжают к 47%). Большинство (56,9%) допускает возвращение по окончании специальной военной операции. По словам Лобанова, россияне создали в Сербии «квазиавтономную экономику». «Она слабо включена в локальные цепочки добавленной стоимости. Это "экономика для своих"», – пояснил эксперт. Имея такую «экосистему», сохранив уровень дохода, схожий с имевшимся в России, релоканты эмоционально, в плане комфорта и высокого уровня безопасности (более 90% считают страну таковой) «прикипели» к Сербии, говорит Лобанов. Не случайно от трети до двух третий думают получить паспорт Сербии – он дает право ездить без визы в 137 стран, его проще получить, чем паспорт страны ЕС.