Диаспора россиян в Сербии может насчитывать от 73 000 до 110 000 человек

Диаспора россиян в Сербии может насчитывать от 73 000 до 110 000 человекЛишь малая доля респондентов начала учить язык, в основном люди говорят о намерении вернуться в РФ
Число россиян с разрешением временного вида на жительство (ВНЖ) в Сербии на конец 2024 г. составило 67 236 человек, или 90% из более 73 000, подававших на получение статуса. Это следует из ответа Управления сербской пограничной полиции на запрос аналитического центра Belgrade Centre for Security Policy (BCSP).
Это число не включает тех, кто использует «визаран» – краткосрочный выезд и последующий въезд для обновления срока пребывания. Многие пользуются этой опцией, не оформляя ВНЖ и выезжая в соседнюю Боснию и Герцеговину (БиГ). У БиГ и Сербии упрощенный визовый режим с Россией. Фактически в Сербии с учетом визарана россиян, по оценке BCSP, до 110 000 человек. Оценку с опорой на статистику по ВНЖ стоит считать справедливой в отличие от ранее называвшихся 200 000, считает замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов.
Пограничная полиция страны отмечает, что главными основаниями получения временного ВНЖ стали предложения по работе от компании с регистрацией в Сербии, регистрация собственной компании и воссоединение семьи. Более трети прибыли в страну с партнером (36,2%), членом семьи (33%), с коллегами – 11%, один – 19%.
В основном опрошенные BCSP 300 россиян называли причиной переезда начавшийся конфликт с Украиной (57,4%). На втором месте – «политические» причины (47%). На третьем месте для переезда в Сербию сами респонденты назвали экономические причины (42%). Лобанов отмечает, что экономический фактор переезда связан с релокацией компаний IT-сферы и консалтинга: «Флагманы – Smart Business Technologies, т. е. «Яндекс», и Luxoft, формально швейцарская. Частично они перевезли сотрудников из России, частично наняли и перевезли». Как сообщал в интервью «Ведомостям» в августе 2024 г. сербский министр без портфеля, сопредседатель российско-сербского межправкомитета Ненад Попович, в стране физ- и юрлица из России открыли 2128 компаний.
Подавляющее большинство имеет лишь «ограниченный» интерес к политике (72,8%). По словам научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Анастасии Малешевич, не стоит преувеличивать политизированность россиян в Сербии и их готовность участвовать в протестах. «В основном им интересны бытовые и потребительские вещи», – считает Малешевич. Лобанов отметил низкую волю к участию в политике релокантов в Сербии, несмотря на их личные политические взгляды.
Среди причин выбора Сербии для жизни после 2022 г. респонденты назвали упрощенный визовый режим (64%), культурное и языковое сходство (58%), позитивное отношение (47%), религиозную близость (36%), экономические возможности (24%), отказ Белграда от введения санкций против Москвы (18%).
Сербский начали учить лишь 15%, 73% – «планируют». Столько же заявили, что имеют друзей-сербов. Негатива и неудобств, приехав, не испытали 76%.
Большая часть опрошенных (40,2%) думает остаться в Сербии еще пять лет. Лишь 12% считают ее «транзитной» страной для переезда в ЕС. В США или Канаду хотят уехать менее 5%. Вернуться в Россию к 2030 г. планируют 15%. Точно хотят получить сербский паспорт «со временем» 28%, допускают это 67%, не допускают – 9%. Малешевич отметила, что большинство релокантов в Сербии не находятся в социально уязвимом положении. Лобанов добавляет, что россияне для сербов точно не беженцы: «Их они видели из Сирии, Ирака, Африки в 2015 г. в миграционный кризис».
Многие россияне в Сербии сохранили связь с соотечественниками: к 52% приезжают члены семьи или друзья из России (не приезжают к 47%). Большинство (56,9%) допускает возвращение по окончании специальной военной операции. По словам Лобанова, россияне создали в Сербии «квазиавтономную экономику». «Она слабо включена в локальные цепочки добавленной стоимости. Это "экономика для своих"», – пояснил эксперт. Имея такую «экосистему», сохранив уровень дохода, схожий с имевшимся в России, релоканты эмоционально, в плане комфорта и высокого уровня безопасности (более 90% считают страну таковой) «прикипели» к Сербии, говорит Лобанов. Не случайно от трети до двух третий думают получить паспорт Сербии – он дает право ездить без визы в 137 стран, его проще получить, чем паспорт страны ЕС.