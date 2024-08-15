«Москве не о чем беспокоиться, Сербия никогда не введет санкции»Министр Сербии о связях с Россией, условиях для вступления в ЕС и технологическом будущем своей страны
Ненад Попович – лидер основанной в 2014 г. Сербской народной партии. В правительстве Сербии Попович министр без портфеля. Ранее он отвечал за технологическое развитие и инновации, теперь, с мая 2024 г., отвечает за международное экономическое взаимодействие Сербии, в том числе с Россией и другими странами БРИКС. Кроме того, Попович – сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«Ведомости» поговорили с Поповичем о перспективах развития вверенных ему направлений и уравновешивании экономических связей Сербии с Западом связями с Востоком и Югом.
– Сейчас показатели у нас и правда отличные. В I квартале [2024 г.] Сербия действительно лидер по темпам роста экономики в Европе, он составляет 4,7% к аналогичному периоду прошлого года. Наша цель – выйти на показатели роста 3,8–4% по итогам 2024 г.
Госдолг также находится под контролем – 49,9% ВВП. При этом Сербия добилась рекордных показателей по привлечению прямых иностранных инвестиций: более 60% вложений в страны Западных Балкан приходятся именно на нас. В прошлом году мы привлекли 4,5 млрд евро, в первой половине этого года – уже 2,3 млрд евро. Надеемся, что к 2027 г. наш ВВП составит порядка 100 млрд евро ($63,5 млрд в 2002 г., см. справку. – «Ведомости»).
Мы также активно готовимся к проведению международной выставки ЭКСПО-2027 (пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 г. – «Ведомости»). Она открывает перед нами отличные возможности для развития. Недавно нашим гражданам был представлен проект программы «Сербия 2027 – рывок в будущее», которая подразумевает 17,8 млрд евро вложений в инфраструктуру и повышение уровня жизни людей. Так мы продолжим укреплять нашу экономику – это и есть стратегия нашего президента Александра Вучича и правительства.
Наша страна, как можно убедиться, ознакомившись с проектом «Рывка в будущее», видит себя обществом, основанным на знаниях, с конкурентоспособной на глобальном уровне зеленой экономикой, опирающейся на мощную промышленность и сильное сельское хозяйство. Движение к этому идеалу – сложный процесс трансформации. В ней не случайно, кроме интернета, для нас приоритет – мир умных машин. Робототехника – следующая после интернета большая технологическая волна, способная трансформировать всю цивилизацию в сопоставимых масштабах.
При этом Сербия исторически не чужда технологиям. Наш народ дал миру великих инженеров – отца электроснабжения Николу Теслу, одного из пионеров телефонии Михайло Пупина и др. В Сербии в 1980-х гг. динамично развивалась Белградская школа робототехники, ею руководил академик Михайло Вукобратович. Каждый шагающий робот в мире движется на основе теоретических принципов, зародившихся в Белграде. в частности принципа нулевого момента. Но теперь, увы, эта сфера и у нас, и в России, которая также известна инженерной школой, не в лучшем состоянии.
Понятно, что в одиночку быстро технологически развиваться нельзя. Решение – найти кратчайшие временные пути через сотрудничество с лучшими, трансфер технологий, знаний и опыта. Китай тут очень желанный партнер: они совершили невероятный прорыв, их модели развития и опыт могут принести большую пользу. В партнерстве с Россией, я надеюсь, мы найдем соответствующие формальные рамки для продуктивного сотрудничества в робототехнике, чтобы вернуть утраченные позиции.
Одна из ключевых предпосылок успешного технологического будущего – успешное международное экономическое сотрудничество, это взаимосвязанные вещи. И в нынешнем кабинете министров я именно буду курировать международное экономическое сотрудничество.
«Россия поддерживала Сербию в ситуациях, затрагивающих наши жизненно важные интересы»
– Отдельная сфера моей нынешней деятельности – сербско-российский комитет по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Главное – нам удалось значительно увеличить товарооборот с Россией. Он достиг рекордных показателей в $4,28 млрд [в 2022 г.]. Мы запустили масштабные проекты в энергетике, торговле, инфраструктуре, в области инноваций и современных технологий. Так нам удалось заложить фундамент для дальнейшего стабильного развития сербской экономики.
– Россия стабильно на 6-м месте по товарообороту с Сербией. И да, в 2022 г. мы вышли на рекордные показатели. Торговля с вами превышает объемы товарооборота Сербии с США, всем Африканским континентом, ненамного меньше, чем с Китаем. За 2023 г. официальные статистические данные еще не опубликованы, но, по предварительным расчетам, общий объем товарооборота с Россией снизился до $2,8 млрд, что находится на уровне 2021 г.
Спад – это всегда не очень хорошо, но, учитывая текущую экономическую и политическую ситуацию, в которой находится Россия, я думаю, что у нас нет поводов для беспокойства. Спад вполне логично объясним санкционной политикой стран ЕС. Чтобы сделать окончательные выводы по динамике и структуре, все же подождем конца текущего, 2024 года, и тогда у нас будет дополнительная информация для стратегического анализа. В ближайшие годы мы совместно с Россией будем работать над тем, чтобы вернуться к показателям 2022 г.
– Стоит обратить внимание, что в 2020–2022 гг. в торговле с вами у нас есть дисбаланс: Сербия покупает значительно больше, чем продает. Так, экспорт Сербии в Россию составил в 2020 г. $911 млн, в 2021 г. – $996 млн и в 2022 г. – $1,194 млрд, а импорт – $1,566, $1,806 и $3,084 млрд соответственно. При этом структура нашего товарообмена диверсифицирована: это и энергоносители, и химикаты, и продукты питания, и фармацевтика, и станки, и оборудование для оборонно-промышленного комплекса. Конечно, мы развиваем и укрепляем сотрудничество в энергетике. У нас есть контракт на поставку трубопроводного газа, очень выгодный, он не имеет альтернативы по цене. Это гарантирует Сербии энергетическую безопасность и идеальные предпосылки для дальнейшего роста. «Газпром нефть» – крупнейший налогоплательщик Сербии и продолжает эффективно работать даже в сложных экономических условиях.
Я бы особо подчеркнул как базис для наших экономических контактов взаимопонимание и сотрудничество на политическом и дипломатическом уровне. Россия поддерживала Сербию в ситуациях, затрагивающих наши жизненно важные интересы, в частности по проблеме Косова. Сербия, несмотря на огромное давление, отказалась от санкций против России.
– С г-ном Грушко у нас состоялась дружеская и содержательная беседа. Мы подтвердили позиции наших правительств по продолжению сотрудничества по ряду политических и экономических вопросов. Наши отношения стратегические и дружеские. Это в нынешние непростые времена подтверждается рядом визитов на высоком уровне и регулярными консультациями по вопросам международной повестки.
Я поблагодарил г-на Грушко за поддержку Сербии, которую Россия оказала в ходе обсуждения и голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о событиях в боснийской Сребренице в июле 1995 г. (23 мая 2024 г. Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов признала события в Сребренице геноцидом: в поддержку резолюции выступили 84 страны, 68 стран воздержались, против высказались 19, в том числе Россия и Китай. – «Ведомости»). Мы едины во мнении, что эта попытка ослабить позиции Сербии в регионе не удалась: большинство суверенных стран эту акцию Запада не поддержали.
Мы также коснулись вопроса Косова и Боснии и Герцеговины (БиГ). Я выразил России благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии, а также за поддержку входящей в БиГ Республики Сербской.
Кроме того, в ходе встречи мы отметили важность активной работы по линии сербско-российского межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Необходимо развивать уже начатые проекты и реализовывать новые направления экономического сотрудничества, коих существует немало.
Как сопредседатель межправительственной комиссии с сербской стороны, я проинформировал г-на Грушко, что мы в самое ближайшее время подготовим список приоритетных направлений, чтобы уже с осени придать новую динамику нашему экономическому сотрудничеству.
– Сербия занимает выгодное географическое и структурное положение, она может стать эффективной и надежной альтернативой устоявшимся рынкам. Наличие интеллектуального капитала, конкурентоспособная стоимость персонала в IT, развитые коммуникационные сети – это часть конкурентных преимуществ для создания IT-компаний у нас или расширения бизнеса здесь.
Ввиду обстоятельств, возникших с началом боевых действий на территории Украины, многие российские компании с начала 2022 г. открыли свои филиалы в Сербии. Некоторые – довольно крупные и всемирно известные, как «Яндекс». Там работают тысячи россиян. Российские граждане также создали в нашей стране новые компании: на июнь 2024 г. у нас действовало 2128 компаний, владельцами которых являются юридические или физические лица из России. В Сербии работают и развивают свой бизнес 7290 предпринимателей, являющихся российскими гражданами.
Среди тех, кто переехал в Сербию, немало IT-специалистов с солидным опытом. Большой рост в сфере информационных технологий у нас очевиден, а Белград наряду с нашим Нови-Садом стал IT-хабом региона Восточной Европы и Западных Балкан. Развитие IT в перспективе положительно скажется и на других сферах – промышленности, агропроме, медицине.
При этом россияне не только приезжают и работают, но и вкладываются. Общий приток средств российских резидентов в Сербии в период с 2010 г. по II квартал 2023 г. составил 3,1 млрд евро. Это ставит Россию на 4-е место по объему инвестиций в нашу экономику. Максимальные инвестиции пришлись на 2011 г. и составили 488,5 млн евро. Рекордным за декаду стал затем 2022 г. с 463,7 млн евро.
«ШОС, БРИКС И ЕАЭС, безусловно, выступают драйверами развития экономик своих участников»
– Сербия проводит многовекторную политику, развивая сотрудничество и с европейскими, и с азиатскими партнерами, а также с исламским миром. Мы открыты к диалогу и сотрудничеству со всеми, кто уважает нашу территориальную целостность и суверенитет, кто уважает международное право и не вмешивается в наши внутренние дела. Такая политика сотрудничества отвечает интересам сербского народа и позволяет сохранять нашу независимость. Безусловно, мы благодарны Казахстану и Белоруссии за их принципиальную позицию по Косову и готовы укреплять как двусторонние, так и многосторонние связи.
Торговое соглашение между Сербией и ЕАЭС, подписанное в 2019 г., – геостратегический и геоэкономический выбор Белграда в пользу углубления сотрудничества с ЕАЭС. Оно имеет огромное экономическое значение. Сербская экономика получает возможность экспортировать без торговых пошлин товары на рынки ЕАЭС, а это 200 млн человек. Это исключительное конкурентное преимущество по сравнению со всеми странами Европы и мира.
Можно ожидать новых инвестиций как из стран ЕАЭС, так и из стран ЕС, которые также могут использовать достоинства этого соглашения, если производят свой товар в Сербии. Правительство Сербии крайне заинтересовано в притоке инвестиций и предоставляет высокие субвенции для открытия новых рабочих мест, мы развиваем транспортную инфраструктуру, у нас есть образованные кадры.
– Я не первый год принимаю участие в Петербургском международном экономическом форуме и в очередной раз хочу подчеркнуть важность этой представительной площадки для обсуждения перспектив экономического взаимодействия и установления более тесного сотрудничества между странами.
Республика Сербия
Государство в Юго-Восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично на Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Площадь – 88 500 кв. км. Население – 6,605 млн человек (оценка на 1 января 2024 г. без учета Косова и Метохии. ВВП по итогам 2022 г. – $63,5 млрд (оценка МВФ). Инфляция в 2023 г. – 7,6% (статслужба Сербии).
Что же касается БЕП, то это глобальный цивилизационный проект. Он привлекателен принципами добровольности и невмешательства во внутренние дела. Его главная цель – обеспечить устойчивое развитие государств Евразии, достижение стабильности экономики и социальной сферы. Думаю, что в перспективе он способен стать хорошей альтернативой той дискриминационной модели отношений, которую навязывают США и их западные партнеры. Ведь в случае с БЕП речь идет о сугубо мирном поле экономического, инвестиционного, технологического, культурного, гуманитарного взаимодействия. Сербия при этом готова сотрудничать со всеми странами, которые воспринимают ее как полноправного партнера, уважают ее территориальную целостность и суверенитет.
– Сотрудничество в рамках ШОС имеет для всего Евразийского региона важнейшее экономическое значение и огромные перспективы. Мир стремительно меняется в сторону многополярности. Такие объединения, как ШОС, БРИКС и ЕАЭС, безусловно, выступают драйверами развития экономик своих участников, кроме того, они открыты к всестороннему сотрудничеству с другими странами, которые разделяют их ценности. В их число входит и Сербия, которая видит свое место в многополярном мире в качестве полноправного партнера со своей независимой политикой и экономической моделью развития.
– Наше сотрудничество с Китаем динамично развивается и имеет значительные перспективы роста по многим направлениям. Это обусловлено пониманием, взаимоуважением и поддержкой на политическом уровне, а также рядом выгодных экономических соглашений. Рынок Китая открыт для сербских товаров, Китай имеет репутацию надежного партнера в реализации долгосрочных инвестиционных проектов в энергетике, инфраструктуре, строительстве, обладает неограниченным инвестиционным потенциалом.
Мы со своей стороны готовы предложить благоприятные условия для вложений, открытия и деятельности компаний, в том числе в области инноваций и IT, и крайне заинтересованы в этом. Существующий уровень взаимодействия с Китаем мы готовы распространить и на другие страны, входящие в БРИКС. Хотя цифры товарооборота с ними пока более скромные, но существенных политических препятствий для расширения экономического сотрудничества нет, будем над этим активно работать.
«Нам нужно сохранять координацию по важнейшим вопросам международной повестки»
– Африка переживает динамичный период роста и развития с огромными потребностями в различных областях: ее совокупное население составляет уже 1,2 млрд человек. Сербия развивает дружественные двусторонние отношения с африканскими странами со времен Движения неприсоединения. Сегодня, в новых геополитических обстоятельствах, эти традиционные связи помогают нам открывать новые формы партнерства. Наш товарооборот с континентом в 2020 г. составил $613 млн, в 2021 г. достиг $708 млн, а в 2022 г. ненамного снизился – до $705 млн.
Со многими африканскими странами, уважающими позиции Сербии на международной арене, мы имеем позитивную динамику в отношениях и намерены развивать ее и в дальнейшем – в первую очередь с Египтом и ЮАР. Белград предпринимает решительные шаги, такие как подписание в середине июля этого года соглашения о свободной торговле с Каиром во время визита туда президента Вучича – в числе 10 других соглашений.
Россия также развивает конструктивные отношения с африканскими странами, признавая это направление стратегическим. Об изменении вектора международной политики наглядно говорят и саммит Россия – Африка, состоявшийся в 2023 г. в Санкт-Петербурге, и международное движение «За свободу наций», в которое вошло немало представителей африканских стран. Уверен, что нам нужно сохранять координацию по важнейшим вопросам международной повестки.
– Сербия была одной из трех стран, наряду с Францией и Венгрией, которые посетил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего европейского турне [в 2024 г.]. Это показывает, насколько Китай уважает независимую политику Сербии и ее свободолюбивые традиции, а также искренние дружеские чувства сербского народа к Китаю.
Вучич и Си особо подчеркнули в Белграде, что настал момент поднять отношения между странами на более высокий уровень. Это предполагает стратегическое сотрудничество в построении будущего, основанного на взаимном уважении и равноправии в отношениях, более тесное экономическое взаимодействие без двойных стандартов и давления.
Ненад Попович
По итогам майского визита подписано около 30 соглашений в инфраструктуре, торговле, науке, экологии, технологиях, культуре, спорте, информации. Сербия получит новые скоростные поезда и электромобили, запланировано открытие новых прямых перелетов в Шанхай и Гуанчжоу, активизируются образовательные и научные обмены. Особенно важно подчеркнуть подписание соглашения о свободной торговле с КНР, которое предоставляет огромные возможности для сербских компаний.
– Действительно, по итогам 2023 г. двусторонний товарооборот вырос на 23%, и, по словам нашего президента Александра Вучича, в ближайшие 10 лет объем торговли с КНР благодаря соглашению о свободной торговле может удвоиться.
Сейчас Китай второй после ЕС по значимости торговый партнер Сербии и лидер по объему инвестиций – 5,3 млрд евро. В Белграде открыт Bank of China Serbia. Развивается сотрудничество в металлургии, в городах Бор и Смедерево успешно функционируют предприятия с китайским капиталом, а две компании, добывающие медь в Боре, – Zijin Copper и Zijin Mining – являются ведущими экспортерами Сербии. Создано множество рабочих мест – в совместных предприятиях, сооружаемых объектах инфраструктуры, высокотехнологичных производствах, сельскохозяйственных проектах. Китай работает над реализацией масштабного проекта скоростной железной дороги Белград – Будапешт. Таким образом, сербско-китайское сотрудничество имеет хороший потенциал для роста и расширения. Наша страна крайне заинтересована в укреплении диалога и всестороннего взаимодействия с Пекином.
– Показатели товарооборота с Индией пока скромнее, чем с Китаем, но год от года растут. Скромно, учитывая огромный потенциал Индии. Но есть тенденция роста. Наша задача – этот рост ускорить. Есть принципиальный настрой на расширение дальнейших экономических связей, это подтверждается рядом встреч и заявлений на официальном уровне. Большие перспективы есть в ВПК, информационных технологиях, промышленности, медицине и фармацевтике. Сербия должна использовать любую возможность для презентации своих экономических, торговых и инвестиционных потенциалов, чтобы стать более узнаваемой на рынке Индии и получать ее инвестиции.
«Отношение к нам не такое же, как к другим кандидатам»
– Политика Сербии по евроинтеграции ясна: мы хотим быть членом ЕС как равноправный и уважаемый партнер. Это не только вопрос прагматических интересов, но и географии. Мы находимся в сердце Европы, нас окружают члены ЕС либо кандидаты в члены. ЕС – самый важный наш экономический партнер. Любой разрыв этого сотрудничества несет серьезные угрозы для экономического развития и стабильности.
Но здесь есть немало проблем, они практически остановили интеграцию. Отношение к нам не такое же, как к другим кандидатам. Это усложняет взаимодействие. Мы не просим особого отношения, но необходимо признать некоторые факты, которые отличают нас от других. Мы единственные в Европе, кого бомбила НАТО, у кого пытаются отобрать часть территории. Это требует другого типа переговоров. На деле и у самого ЕС в данный момент нет воли для расширения на Западные Балканы. Хотя и объявлено уже начало переговоров с Боснией. Все это удерживает процесс евроинтеграции, но главное [препятствие] – условия, которые нам ставят.
– Во-первых, Брюссель требует согласиться с отделением Косова, что для нас неприемлемо. И если это станет окончательным и бесповоротным условием членства в ЕС, сербский народ отвергнет его. Нужно начинать с уважения к международному праву, которое, согласно резолюции [Совета Безопасности ООН от 10.06.1999] № 1244, гласит, что Косово является неотъемлемой частью Сербии.
Еще одно условие евроинтеграции – требования к Сербии ввести санкции против России и прекратить сотрудничество. Но Москве не о чем беспокоиться, Сербия никогда не введет санкции. Наше правительство заняло такую позицию по этому вопросу еще в феврале 2022 г. Никакое давление, даже постоянное и сильное, не изменило и не изменит ее. Подавляющее большинство нашего населения против каких-либо санкций в отношении России, что подтверждают последние исследования. Их результаты говорят о том, что 90% никогда не поддержат какое-либо решение против России.
– Я хочу вновь напомнить некоторые вещи. Сербия никогда не поставляла ни оружие, ни боеприпасы прямо на Украину. Это подчеркнул и сам президент Вучич в интервью. Твердая позиция нашего правительства, которое борется за сохранение мира и уважает принципы международного права, заключается в том, чтобы не поставлять боеприпасы ни одной стороне конфликта.
Но у Сербии очень развитый ВПК. Он вносит весомый вклад в наш ВВП, там трудоустроено значительное число наших граждан. Наша стратегия «Рывок в будущее» направлена и на поддержку ВПК. В этом смысле мы поставляем боеприпасы многим странам. Но никогда не продаем, как я уже упомянул, сторонам конфликта.
Мы очень аккуратны, наши компетентные органы внимательно следят за тем, чтобы конечным получателем не была сторона, участвующая в конфликте. То, что мы не можем отследить, – что происходит с боеприпасами, когда они попадают в страну конечного получателя. За это мы не можем отвечать, за действия этих стран по продаже боеприпасов мы не признаем ответственности.
Эти вопросы президент Вучич неоднократно поднимал в общении с нашими СМИ, так как подобные обвинения в адрес Сербии периодически появляются начиная с 2022 г. Президент Вучич их четко определил как попытки испортить дружеские отношения Сербии и России.