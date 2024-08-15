– Стоит обратить внимание, что в 2020–2022 гг. в торговле с вами у нас есть дисбаланс: Сербия покупает значительно больше, чем продает. Так, экспорт Сербии в Россию составил в 2020 г. $911 млн, в 2021 г. – $996 млн и в 2022 г. – $1,194 млрд, а импорт – $1,566, $1,806 и $3,084 млрд соответственно. При этом структура нашего товарообмена диверсифицирована: это и энергоносители, и химикаты, и продукты питания, и фармацевтика, и станки, и оборудование для оборонно-промышленного комплекса. Конечно, мы развиваем и укрепляем сотрудничество в энергетике. У нас есть контракт на поставку трубопроводного газа, очень выгодный, он не имеет альтернативы по цене. Это гарантирует Сербии энергетическую безопасность и идеальные предпосылки для дальнейшего роста. «Газпром нефть» – крупнейший налогоплательщик Сербии и продолжает эффективно работать даже в сложных экономических условиях.