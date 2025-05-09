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Путин высоко оценил решение Вучича приехать на празднование Победы в Москву

Оба президента выразили надежду на развитие сотрудничества между странами
Ведомости

Президент России Владимир Путин высоко оценил решение президента Сербии Александра Вучича приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава российского государства заявил в начале переговоров с сербской делегацией в Кремле.

«Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы. Тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим», – сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

В своей речи президент России назвал Победу общим праздником двух стран, отметив динамичное развитие российско-сербского диалога. Локомотивом развития торговых связей между РФ и Сербией Путин назвал энергетику: «Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике».

Вучич в свою очередь выразил благодарность за теплый прием, указал на большую значимость Дня Победы для Сербии, а также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой в различных областях.

Вучич прибыл в Москву 7 мая. Перед этим его самолет сделал остановку в азербайджанском Баку, где ожидал разрешения на продолжение полета в российскую столицу. Задержка объяснялась сложностями из-за военных действий между Россией и Украиной. С 6 мая украинские беспилотные летательные аппараты интенсивно пытаются атаковать аэропорты в центральных регионах РФ. Росавиация вынуждена вводить временные ограничения на работу авиагаваней.

8 мая Путин встретил Вучича в Большом Кремлевском дворце. До этого в адрес Вучича звучала критика со стороны представителей Евросоюза за то, что он решил приехать в Москву на празднование юбилея Победы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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