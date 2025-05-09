Путин высоко оценил решение Вучича приехать на празднование Победы в Москву

Путин высоко оценил решение Вучича приехать на празднование Победы в МосквуОба президента выразили надежду на развитие сотрудничества между странами
Президент России Владимир Путин высоко оценил решение президента Сербии Александра Вучича приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава российского государства заявил в начале переговоров с сербской делегацией в Кремле.
«Хотя знаю, что вас пытались отговаривать, да и создавали определенные логистические проблемы. Тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим», – сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.
В своей речи президент России назвал Победу общим праздником двух стран, отметив динамичное развитие российско-сербского диалога. Локомотивом развития торговых связей между РФ и Сербией Путин назвал энергетику: «Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике».
Вучич в свою очередь выразил благодарность за теплый прием, указал на большую значимость Дня Победы для Сербии, а также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой в различных областях.
Вучич прибыл в Москву 7 мая. Перед этим его самолет сделал остановку в азербайджанском Баку, где ожидал разрешения на продолжение полета в российскую столицу. Задержка объяснялась сложностями из-за военных действий между Россией и Украиной. С 6 мая украинские беспилотные летательные аппараты интенсивно пытаются атаковать аэропорты в центральных регионах РФ. Росавиация вынуждена вводить временные ограничения на работу авиагаваней.
8 мая Путин встретил Вучича в Большом Кремлевском дворце. До этого в адрес Вучича звучала критика со стороны представителей Евросоюза за то, что он решил приехать в Москву на празднование юбилея Победы.