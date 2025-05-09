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Вучич: я дал Путину слово приехать на парад Победы и сдержал его

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сдержал слово, данное российскому лидеру Владимиру Путину, прибыв в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сказал об этом журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

По словам Вучича, его визит также важен и для Сербии. Он назвал важными переговоры с Путиным и развитие двусторонних отношений двух стран.

«У нас есть большая задача сохранить память о великой отечественной победе. Я горжусь ролью сербского народа в этой победе», – сказал Вучич, поблагодарив Москву за теплый прием и гостеприимство.

Вучич прибыл в Москву 7 мая. Перед этим его самолет сделал остановку в азербайджанском Баку, где ожидал разрешения на продолжение полета в российскую столицу. Задержка объяснялась сложностями из-за военных действий между Россией и Украиной. С 6 мая украинские беспилотные летательные аппараты интенсивно пытаются атаковать аэропорты в центральных регионах РФ. Росавиация вынуждена вводить временные ограничения на работу авиагаваней.

8 мая Путин встретил Вучича в Большом Кремлевском дворце. Планируется, что переговоры двух президентов состоятся 9 мая после парада Победы на Красной площади.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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