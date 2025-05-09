Вучич: я дал Путину слово приехать на парад Победы и сдержал его

Вучич прибыл в Москву 7 мая. Перед этим его самолет сделал остановку в азербайджанском Баку, где ожидал разрешения на продолжение полета в российскую столицу. Задержка объяснялась сложностями из-за военных действий между Россией и Украиной. С 6 мая украинские беспилотные летательные аппараты интенсивно пытаются атаковать аэропорты в центральных регионах РФ. Росавиация вынуждена вводить временные ограничения на работу авиагаваней.