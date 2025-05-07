Президент Сербии Вучич прилетел в Москву
Самолет президента Сербии Александра Вучича приземлился в аэропорту Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее борт сделал остановку в азербайджанском Баку, где ожидал разрешения на продолжение полета в российскую столицу. Причиной задержки назывались сложности, связанные с военными действиями между Россией и Украиной. Ситуация осложнялась тем, что с 6 мая украинские беспилотники активно пытаются атаковать аэропорты в центральных регионах страны. Из-за этого Росавиация вынуждена вводить временные ограничения на прием и выпуск самолетов в авиагаванях.
Позже сербскому лидеру было предоставлено разрешение на продолжение пути в Москву, где он примет участие в праздновании 80-летия Победы.
До этого сербский портал «Вечерне новости» сообщал, что Латвия и Литва запретили сербскому самолету, перевозящему Вучича, пролет через свое воздушное пространство по пути в Москву. Официальной причиной запрета была названа «политическая чувствительность цели визита». Европейские власти ранее выражали недовольство в адрес Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за их планов посетить парад Победы в Москве.