Президент Сербии Вучич прилетел в Москву

Ранее борт сделал остановку в азербайджанском Баку, где ожидал разрешения на продолжение полета в российскую столицу. Причиной задержки назывались сложности, связанные с военными действиями между Россией и Украиной. Ситуация осложнялась тем, что с 6 мая украинские беспилотники активно пытаются атаковать аэропорты в центральных регионах страны. Из-за этого Росавиация вынуждена вводить временные ограничения на прием и выпуск самолетов в авиагаванях.