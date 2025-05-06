СМИ сообщили о запрете Вучичу лететь через Латвию на парад Победы в Москве
Власти Латвии запретили сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич, лететь через территорию республики в Россию. Об этом пишет сербский портал «Вечерне новости».
Ограничение наложено в связи с «политической чувствительностью цели полета», следует из материала. Речь идет о запланированной поездке Вучича в Москву, куда его пригласили на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Официально о таком запрете не объявлялось. «Вечерне новости» пишет об аналогичном запрете со стороны властей Литвы.
30 апреля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что присутствие президента Сербии Вучича на параде Победы в Москве 9 мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению страны в ЕС. 17 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Вучич подтвердил свое намерение присутствовать на параде.
14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России.