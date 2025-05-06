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СМИ сообщили о запрете Вучичу лететь через Латвию на парад Победы в Москве

Ведомости

Власти Латвии запретили сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич, лететь через территорию республики в Россию. Об этом пишет сербский портал «Вечерне новости».

Ограничение наложено в связи с «политической чувствительностью цели полета», следует из материала. Речь идет о запланированной поездке Вучича в Москву, куда его пригласили на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Официально о таком запрете не объявлялось. «Вечерне новости» пишет об аналогичном запрете со стороны властей Литвы.

Парад Победы 2025: кто приедет в Москву на 9 Мая
Парад Победы в Москве посетят 29 мировых лидеров, об этом 6 мая заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. В торжественном мероприятии на Красной площади 9 мая будут задействованы пешие расчеты, военная техника и авиация. Общее количество участников превысит 10 000 человек. «Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату», – заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. География стран, первые лица которых соберутся на празднике по случаю 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, охватит практически все континенты. Кого ждут на параде Победы – в галерее «Ведомостей».В Кремле подтвердили участие председателя КНР Си Цзиньпина в торжествах, посвященных 80-летию Победы. «Лидера Китая мы ждем», – отметил Песков.
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Парад Победы в Москве посетят 29 мировых лидеров, об этом 6 мая заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. В торжественном мероприятии на Красной площади 9 мая будут задействованы пешие расчеты, военная техника и авиация. Общее количество участников превысит 10 000 человек. «Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату», – заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. География стран, первые лица которых соберутся на празднике по случаю 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, охватит практически все континенты. Кого ждут на параде Победы – в галерее «Ведомостей».

В Кремле подтвердили участие председателя КНР Си Цзиньпина в торжествах, посвященных 80-летию Победы. «Лидера Китая мы ждем», – отметил Песков. / Максим Стулов / Ведомости

30 апреля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что присутствие президента Сербии Вучича на параде Победы в Москве 9 мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению страны в ЕС. 17 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Вучич подтвердил свое намерение присутствовать на параде.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о последствиях для тех, кто решит отправиться на празднование юбилея Победы в Москву. По ее словам, ЕС требует от всех стран-кандидатов отказаться от участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в России.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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