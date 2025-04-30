Посол в Сербии: Россия рассчитывает на присутствие Вучича на параде 9 мая
Россия рассчитывает, что президент Сербии Александар Вучич не поменяет решение приехать на 9 мая в Москву по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью RTVI.
«Мы исходим из того, что Александр Вучич принял решение и что по политическим соображениям и в силу внутренней убежденности своего решения менять не будет», – уточнил дипломат.
17 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Вучич подтвердил свое намерение присутствовать на параде на Красной площади в Москве 9 мая. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин говорил, что в рамках ожидаемого визита сербского лидера в Россию 9 мая запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
15 апреля пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уточнял, что на парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет рада видеть всех, кто готов отмечать День Победы.
В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России пройдет свыше 170 мероприятий. В программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. Кроме того, планируется, что Путин проведет мероприятия с участниками спецоперации.