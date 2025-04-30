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Посол в Сербии: Россия рассчитывает на присутствие Вучича на параде 9 мая

Ведомости

Россия рассчитывает, что президент Сербии Александар Вучич не поменяет решение приехать на 9 мая в Москву по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью RTVI.

«Мы исходим из того, что Александр Вучич принял решение и что по политическим соображениям и в силу внутренней убежденности своего решения менять не будет», – уточнил дипломат.

17 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Вучич подтвердил свое намерение присутствовать на параде на Красной площади в Москве 9 мая. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин говорил, что в рамках ожидаемого визита сербского лидера в Россию 9 мая запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

15 апреля пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уточнял, что на парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет рада видеть всех, кто готов отмечать День Победы.

В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России пройдет свыше 170 мероприятий. В программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. Кроме того, планируется, что Путин проведет мероприятия с участниками спецоперации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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