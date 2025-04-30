Посол в Сербии: Россия рассчитывает на присутствие Вучича на параде 9 мая

Россия рассчитывает, что президент Сербии Александар Вучич не поменяет решение приехать на 9 мая в Москву по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на давление со стороны Запада. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью RTVI.