Путин и Вучич проведут переговоры в Москве 9 мая

О намерении прибыть в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уже заявили Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, приглашены также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других стран. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин был бы рад видеть на параде 9 мая в Москве американского лидера Дональда Трампа.