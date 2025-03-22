Путин и Вучич проведут переговоры в Москве 9 мая
В рамках ожидаемого визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил замглавы администрации российского лидера Максим Орешкин во время визита в Сербию.
«Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом конечно же, встреча и переговоры с президентом России», – отметил Орешкин (цитата по «РИА Новости»).
15 марта Кремль сообщил, что Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве во время торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы.
О намерении прибыть в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уже заявили Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, приглашены также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других стран. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин был бы рад видеть на параде 9 мая в Москве американского лидера Дональда Трампа.