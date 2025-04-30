В ЕК пригрозили Вучичу последствиями из-за планов приехать в Москву на 9 мая

«Она заявила, что продолжит поддерживать устремления сербского народа в ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия… Это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам», – заявил Мерсье (цитата по «РИА Новости»).