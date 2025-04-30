В ЕК пригрозили Вучичу последствиями из-за планов приехать в Москву на 9 мая
Присутствие президента Сербии Александра Вучича на параде Победы в Москве 9 мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению страны в Евросоюз, сообщил журналистам представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.
По его словам, такое предупреждение сербскому руководству передала европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию.
«Она заявила, что продолжит поддерживать устремления сербского народа в ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия… Это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам», – заявил Мерсье (цитата по «РИА Новости»).
Ранее 30 апреля стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на парад Победы в Москве из-за обострения ситуации на границе с Пакистаном.