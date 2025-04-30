Премьер-министр Индии не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на парад 9 мая в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Индия будет представлена не на высшем уровне», – уточнил представитель Кремля.
15 апреля Песков сообщил, что на парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств. Генеральный секретарь Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев говорил, что главы всех стран организации, кроме Украины и Молдавии, примут участие в торжественных мероприятиях в столице. Таким образом, ожидается присутствие лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В преддверии праздника и в саму годовщину Победы в России состоится более 170 мероприятий. В программе торжеств запланирован юбилейный парад на Красной площади и праздничный салют. Ожидается также, что президент Владимир Путин проведет мероприятия с участниками спецоперации на Украине.