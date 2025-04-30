Премьер-министр Индии не приедет на парад Победы в Москве

15 апреля Песков сообщил, что на парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств. Генеральный секретарь Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев говорил, что главы всех стран организации, кроме Украины и Молдавии, примут участие в торжественных мероприятиях в столице. Таким образом, ожидается присутствие лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.