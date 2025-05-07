Самолет с президентом Сербии приземлился в Баку на пути в Москву

6 мая сербский портал «Вечерне новости» сообщил, что власти Латвии и Литвы запретили сербскому самолету, на борту которого должен находиться Вучич, лететь через территорию республик в Россию для празднования 80-летия Победы. Ограничение наложено в связи с «политической чувствительностью цели полета», писал портал. Европейские власти ранее пригрозили Вучичу и премьер-министру Словакии Роберту Фицо в связи с визитом на парад в Москву.