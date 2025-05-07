Самолет с президентом Сербии приземлился в Баку на пути в Москву
Самолет, в котором находится президент Сербии Александр Вучич, приземлился в азербайджанском Баку по пути в Москву, сообщает сербское издание Blic.
Причиной ограничения является отсутствие «разрешения на продолжение полета из-за военных действий между Россией и Украиной», следует из материала.
В итоге самолету сербского лидера все же было предоставлено разрешение на продолжение пути в российскую столицу. «РИА Новости» со ссылкой на источник в аэропорту «Гейдар Алиев» пишет, что самолет Вучича уже вылетел из Баку в Москву.
Российские регионы с 6 мая подвергаются атакам со стороны Украины. Беспилотники преимущественно направлены на аэропорты Центральной России, их стабильную работу не могут наладить уже второй день. Последние ограничения были введены на работу аэропортов «Южный» города Иваново и «Туношна» Ярославля.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводятся и во всех аэропортах Москвы. Сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы. «Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов в Москву. Авиакомпания S7 отменяет часть рейсов в аэропорту «Домодедово», ряд рейсов перенаправлены на запасные аэродромы.
6 мая сербский портал «Вечерне новости» сообщил, что власти Латвии и Литвы запретили сербскому самолету, на борту которого должен находиться Вучич, лететь через территорию республик в Россию для празднования 80-летия Победы. Ограничение наложено в связи с «политической чувствительностью цели полета», писал портал. Европейские власти ранее пригрозили Вучичу и премьер-министру Словакии Роберту Фицо в связи с визитом на парад в Москву.