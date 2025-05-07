Газета
Телеграм
/ Политика

Самолет с президентом Сербии приземлился в Баку на пути в Москву

Ведомости

Самолет, в котором находится президент Сербии Александр Вучич, приземлился в азербайджанском Баку по пути в Москву, сообщает сербское издание Blic.

Причиной ограничения является отсутствие «разрешения на продолжение полета из-за военных действий между Россией и Украиной», следует из материала.

В итоге самолету сербского лидера все же было предоставлено разрешение на продолжение пути в российскую столицу. «РИА Новости» со ссылкой на источник в аэропорту «Гейдар Алиев» пишет, что самолет Вучича уже вылетел из Баку в Москву.

Российские регионы с 6 мая подвергаются атакам со стороны Украины. Беспилотники преимущественно направлены на аэропорты Центральной России, их стабильную работу не могут наладить уже второй день. Последние ограничения были введены на работу аэропортов «Южный» города Иваново и «Туношна» Ярославля.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводятся и во всех аэропортах Москвы. Сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы. «Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов в Москву. Авиакомпания S7 отменяет часть рейсов в аэропорту «Домодедово», ряд рейсов перенаправлены на запасные аэродромы.

6 мая сербский портал «Вечерне новости» сообщил, что власти Латвии и Литвы запретили сербскому самолету, на борту которого должен находиться Вучич, лететь через территорию республик в Россию для празднования 80-летия Победы. Ограничение наложено в связи с «политической чувствительностью цели полета», писал портал. Европейские власти ранее пригрозили Вучичу и премьер-министру Словакии Роберту Фицо в связи с визитом на парад в Москву.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных