На параде Победы в Москве ждут лидеров 29 государств

Визит глав государств Юго-Восточной Азии на юбилейное мероприятие в Москве демонстрирует большой успех российской дипломатии на азиатском направлении, замечает директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова. По ее словам, лидеры хотят отдать дань уважения погибшим советским гражданам в период Второй мировой войны, поскольку эти страны сами серьезно пострадали в это время в боях против Японии, которая в то время входила в страны «оси». Также приезд на парад Победы – это дополнительный повод для обсуждения с Москвой двустороннего сотрудничества, говорит Колдунова: «Показателен приезд премьера Мьянмы Мин Аунг Хлайна в условиях тяжелого гуманитарного кризиса, вызванного недавним землетрясением в стране, что говорит о значимости российского направления в политике страны». Скорее всего, лидеры этих стран затронут на переговорах темы сотрудничества в энергетической, технологической, финансовой, гуманитарной сферах, отмечает Колдунова. Кроме того, эксперт не исключила обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества России с Вьетнамом и Лаосом.