На параде Победы в Москве ждут лидеров 29 государств

На параде Победы в Москве ждут лидеров 29 государствГлавным гостем станет председатель КНР Си Цзиньпин
В Москву 9 мая на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры 29 стран. Ожидается три официальных визита – президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Владимир Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров. О предстоящих мероприятиях к 80-летию Победы журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Гости парада Победы
На параде в честь Дня Победы будут присутствовать лидеры 29 стран – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на достаточно высоком уровне, сказал Ушаков.
В торжественных мероприятиях примут участие генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Беларуси, президент Нового банка развития. Также на парад приглашены главы всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководители оборонных ведомств 34 государств, рассказал Ушаков. По его словам, будут на параде и ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из Израиля и США.
По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран. Из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, рассказал Ушаков. Расчета КНДР на Красной площади не будет, но помощник Путина без подробностей анонсировал у президента «одну интересную встречу».
Центральная встреча
Главным гостем на параде будет председатель КНР Си Цзиньпин. Он посетит Россию с официальным визитом. Владимир Путин проведет с ним переговоры 8 мая в узком и расширенном составе. По завершении их лидеры подпишут два совместных заявления, ряд межправительственных документов, после этого состоятся заявление для СМИ и официальный завтрак.
Затем лидеры двух стран, уже по традиции, поговорят с глазу на глаз. По словам Ушакова, именно там будут обсуждаться ключевые вопросы стратегического взаимодействия и «самые деликатные и чувствительные вопросы». В частности, Путин и Си поговорят о конфликте на Украине, российско-американских отношениях, газопроводе «Сила Сибири – 2» и других темах.
Марафон встреч
7 мая в Москву с официальным визитом прибудет президент Венесуэлы Николас Мадуро, который также останется на празднование Дня Победы.
По итогам встречи Путина и Мадуро будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Также на 7 мая у Путина запланированы еще три встречи – с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
9 мая после парада Победы и официального приема первые переговоры у Путина пройдут с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Ушаков назвал эту страну приоритетным партнером России в Латинской Америке. По его словам, на переговорах будет обсуждаться в том числе деятельность инициированной Бразилией и Китаем группы «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.
Также в этот день у Путина пройдут переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Затем Путин примет двух европейских лидеров – президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо. Завершатся двусторонние встречи 9 мая переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В этот день часть бесед пройдет «на ногах», поскольку ряд полноформатных встреч не удалось согласовать из-за нехватки времени, отметил Ушаков.
Третий официальный визит в Россию в ходе мероприятий к празднованию 80-летия Победы пройдет 10 мая. Путин встретится с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи будет принята совместная декларация и подписан ряд документов.
На 10 мая также запланировано еще шесть встреч – с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Палестины Махмудом Аббасом. Затем у Путина будут встречи с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, президентом Абхазии Бадрой Гунбой и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Как оценивают мероприятия
«Празднование 80-летия Великой Победы превращается поистине в крупнейшее международное мероприятие. Это показатель растущего авторитета России в мире. Я бы в личном плане мог сравнить вот эти четыре рабочих майских дня с октябрьским саммитом БРИКС в Казани», – считает Ушаков. Несмотря на по-прежнему враждебное отношение со стороны ряда западных стран, Россия «весьма успешно проводит крупнейшие масштабные международные мероприятия», добавил он.
Визит Си на 80-летие Победы в Москву в каком-то смысле символический жест, учитывая, что Путин сам планирует посетить Пекин в сентябре во время празднования 80-летия окончания Второй мировой войны, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Для европейских же политиков визит в Москву – это выражение несогласия с политикой Евросоюза относительно России и российско-украинского конфликта и демонстрация независимости, считает эксперт. «Для других государств это возможность оказаться в сообществе незападных лидеров, чтобы обсудить вопросы реформирования мирового порядка, продолжить диалог, который происходил на саммите БРИКС в Казани», – считает Кортунов.
Пекин приветствует любые шаги третьих стран, которые помогут решить российско-украинский кризис, говорит Кортунов: «При этом роль Китая может оказаться значительной, если возникнет вопрос участия международных миротворцев. Ясно, что для российской стороны участие китайских военных – наиболее предпочтительный вариант. То есть возможно обсуждение и участие китайской стороны в вопросах послевоенного восстановления Украины».
Визит глав 29 государств в российскую столицу – показатель растущего авторитета России на международной арене, считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Кроме того, это доказывает, что значительное количество государств разделяют такие же, как Москва, оценки итогов Второй мировой войны, полагает политолог.
Визит глав государств Юго-Восточной Азии на юбилейное мероприятие в Москве демонстрирует большой успех российской дипломатии на азиатском направлении, замечает директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова. По ее словам, лидеры хотят отдать дань уважения погибшим советским гражданам в период Второй мировой войны, поскольку эти страны сами серьезно пострадали в это время в боях против Японии, которая в то время входила в страны «оси». Также приезд на парад Победы – это дополнительный повод для обсуждения с Москвой двустороннего сотрудничества, говорит Колдунова: «Показателен приезд премьера Мьянмы Мин Аунг Хлайна в условиях тяжелого гуманитарного кризиса, вызванного недавним землетрясением в стране, что говорит о значимости российского направления в политике страны». Скорее всего, лидеры этих стран затронут на переговорах темы сотрудничества в энергетической, технологической, финансовой, гуманитарной сферах, отмечает Колдунова. Кроме того, эксперт не исключила обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества России с Вьетнамом и Лаосом.
Москва – подходящее место для глав государств центральноазиатских и кавказских республик для сверки часов по актуальным вопросам региона и углубления торгово-экономического и военного сотрудничества с Россией, отмечает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Лидеры этих стран, посещая парад Победы в российской столице, символически признают ошибочность доминирующего на Западе подхода, умаляющего вклад СССР в победу над нацизмом, считает эксперт.