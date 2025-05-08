Путин поприветствовал президента Сербии в Кремле
Президент РФ Владимир Путин встретил в Большом Кремлевском дворце президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщают «РИА Новости».
«Добрались», – сказал Путин с улыбкой, приветствуя главу Сербии.
Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Переговоры президентов России и Сербии запланированы на 9 мая. Они состоятся после парада Победы на Красной площади.
Самолет президента Сербии приземлился в аэропорту Москвы 7 мая. Ранее борт сделал остановку в азербайджанском Баку, где ожидал разрешения на продолжение полета в российскую столицу. Причиной задержки назывались сложности, связанные с военными действиями между Россией и Украиной. Ситуация осложнялась тем, что с 6 мая украинские беспилотники активно пытаются атаковать аэропорты в центральных регионах страны. Из-за этого Росавиация вынуждена вводить временные ограничения на прием и выпуск самолетов в авиагаванях.
До этого сербский портал «Вечерне новости» сообщал, что Латвия и Литва запретили сербскому самолету, перевозящему Вучича, пролет через свое воздушное пространство по пути в Москву. Официальной причиной запрета была названа «политическая чувствительность цели визита». Европейские власти ранее выражали недовольство в адрес Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за их планов посетить парад Победы в Москве.