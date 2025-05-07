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Лавров назвал позором попытки ЕС помешать политикам долететь до России

Ведомости

Попытки властей ЕС помешать лидерам других европейских стран долететь до России для участия в праздновании 80-летия Победы являются «позором», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вы знаете, я все-таки соблюдаю правила телевидения, цензуры, поэтому я не буду высказывать, что я об этом думаю, но, конечно, это позор. Это позор», – сказал он.

Лавров отметил требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к властям Сербии присоединиться к антироссийским санкциям и согласиться с потерей частично признанного Косова для присоединения к ЕС. Также он напомнил про ее призыв начать процесс вступления Украины в объединение.

«Получается, что тех, кто проповедует нацистские ценности, как [Владимир] Зеленский и его команда, они ждут в Евросоюзе. А те, кто с Россией отстаивает нашу общую историческую память, их вообще хотят лишить всяческих прав», – посетовал министр.

Парад в честь 80-летия Победы пройдет на Красной площади в Москве. Участие в торжестве примут лидеры и главы правительств свыше 20 стран. Также на мероприятиях будут присутствовать лидеры стран Европы. Среди них – президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

6 мая сербский портал «Вечерне новости» писал, что Латвия и Литва запретили сербскому самолету с Вучичем на борту пролет через свое воздушное пространство по пути в Москву. Несмотря на это, лидер Сербии прибыл в Россию 7 мая.

До этого в Евросоюзе выражали недовольство в адрес Вучича и Фицо из-за их планов посетить парад Победы в Москве. Сербским властям пригрозили осложнением процесса вхождения страны в ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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