Лавров назвал позором попытки ЕС помешать политикам долететь до России
Попытки властей ЕС помешать лидерам других европейских стран долететь до России для участия в праздновании 80-летия Победы являются «позором», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Вы знаете, я все-таки соблюдаю правила телевидения, цензуры, поэтому я не буду высказывать, что я об этом думаю, но, конечно, это позор. Это позор», – сказал он.
Лавров отметил требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к властям Сербии присоединиться к антироссийским санкциям и согласиться с потерей частично признанного Косова для присоединения к ЕС. Также он напомнил про ее призыв начать процесс вступления Украины в объединение.
«Получается, что тех, кто проповедует нацистские ценности, как [Владимир] Зеленский и его команда, они ждут в Евросоюзе. А те, кто с Россией отстаивает нашу общую историческую память, их вообще хотят лишить всяческих прав», – посетовал министр.
Парад в честь 80-летия Победы пройдет на Красной площади в Москве. Участие в торжестве примут лидеры и главы правительств свыше 20 стран. Также на мероприятиях будут присутствовать лидеры стран Европы. Среди них – президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
До этого в Евросоюзе выражали недовольство в адрес Вучича и Фицо из-за их планов посетить парад Победы в Москве. Сербским властям пригрозили осложнением процесса вхождения страны в ЕС.