Партия «пророссийского» экс-премьера Фицо победила на выборах в Словакии

В сентябре 2023 г. президент Словакии Зузана Чапутова подала иск о защите личности против Фицо. Экс-премьер также выступал за обещания прекратить военную помощь Украине и говорил, что президент Владимир Зеленский начинает надоедать всему миру. За последние четыре года Фицо, как отмечало Reuters, занял более радикальные позиции и стал выступать против западных союзников. Он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Украины в НАТО. Фицо, как писал Bloomberg, выступил за отказ страны от военной поддержки Украины, а газета FT указывала, что в случае победы его партии Киев потеряет часть западной поддержки.