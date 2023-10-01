Партия «пророссийского» экс-премьера Фицо победила на выборах в Словакии
Партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» (SMER) побеждает на парламентских выборах в республике после подсчета более 99,98% бюллетеней, передает Reuters.
Партия пророссийского политика Фицо набрала 22,94% голосов, второе место с 17,96% заняла либеральная партия «Прогрессивная Словакия». Ее лидер Михал Шимечка заявил, что все еще видит возможность организовать правящую коалицию, а его партия сделает все возможное, чтобы помешать SMER сформировать правительство. Третье место на выборах заняла левая партия HLAS.
Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 гг. Он руководит партией SMER с 1999 г. после того, как создал ее для противостояния реформистскому правоцентристскому кабинету министров. В 2022 г. экс-премьеру было предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью использования полицейской и налоговой информации о политических противниках. Он отвергал эти обвинения, которые позже были сняты, пишет Reuters.
В сентябре 2023 г. президент Словакии Зузана Чапутова подала иск о защите личности против Фицо. Экс-премьер также выступал за обещания прекратить военную помощь Украине и говорил, что президент Владимир Зеленский начинает надоедать всему миру. За последние четыре года Фицо, как отмечало Reuters, занял более радикальные позиции и стал выступать против западных союзников. Он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Украины в НАТО. Фицо, как писал Bloomberg, выступил за отказ страны от военной поддержки Украины, а газета FT указывала, что в случае победы его партии Киев потеряет часть западной поддержки.