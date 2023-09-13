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Политика

Президент Словакии Чапутова подала в суд на бывшего премьера страны

Ведомости

Президент Словакии Зузана Чапутова подала иск о защите личности против бывшего премьер-министра и главы оппозиционной партии Smer Роберта Фицо, сообщила пресс-служба президента.

«Президент осознает, что как общественный деятель она обязана выдерживать более высокий уровень критики. Однако она не обязана мириться с усиливающимися публичными издевательствами и необоснованными обвинениями в нарушении конституции, законов», – заявил пресс-секретарь президента Мартин Стриженец (цитата по Hlavné správy).

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Президенту и ее близким людям неоднократно приходили угрозы, добавил он.

Комментируя эту информацию, Фицо заявил, что глава государства подает в суд «против самого сильного оппозиционного политика» за две недели до парламентских выборов. Он считает, что Чапутова «явно вмешивается в избирательную кампанию». Ранее Фицо заявлял, что Чапутова якобы является американским агентом и указывал на ее возможные связи с миллиардером Джорджем Соросом.

Фицо был премьер-министром Словакии 2006—2010 и 2012—2018 г. Выборы в парламент Словакии запланированы на 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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