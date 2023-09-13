Президент Словакии Чапутова подала в суд на бывшего премьера страны
Президент Словакии Зузана Чапутова подала иск о защите личности против бывшего премьер-министра и главы оппозиционной партии Smer Роберта Фицо, сообщила пресс-служба президента.
«Президент осознает, что как общественный деятель она обязана выдерживать более высокий уровень критики. Однако она не обязана мириться с усиливающимися публичными издевательствами и необоснованными обвинениями в нарушении конституции, законов», – заявил пресс-секретарь президента Мартин Стриженец (цитата по Hlavné správy).
Президенту и ее близким людям неоднократно приходили угрозы, добавил он.
Комментируя эту информацию, Фицо заявил, что глава государства подает в суд «против самого сильного оппозиционного политика» за две недели до парламентских выборов. Он считает, что Чапутова «явно вмешивается в избирательную кампанию». Ранее Фицо заявлял, что Чапутова якобы является американским агентом и указывал на ее возможные связи с миллиардером Джорджем Соросом.
Фицо был премьер-министром Словакии 2006—2010 и 2012—2018 г. Выборы в парламент Словакии запланированы на 30 сентября.