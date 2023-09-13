Президент Словакии Чапутова подала в суд на бывшего премьера страны

Комментируя эту информацию, Фицо заявил, что глава государства подает в суд «против самого сильного оппозиционного политика» за две недели до парламентских выборов. Он считает, что Чапутова «явно вмешивается в избирательную кампанию». Ранее Фицо заявлял, что Чапутова якобы является американским агентом и указывал на ее возможные связи с миллиардером Джорджем Соросом.