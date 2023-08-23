В Словакии уволили подозреваемого в участии в преступной группе главу разведки
Президент Словакии Зузана Чапутова уволила главу Словацкой информационной службы (SIS) – контрразведывательного ведомства страны Михала Алача, пишет dennikn.sk.
Президент уволила Алача по предложению правительства. Вместо него пост руководителя службы займет Томаш Рушишек, который до этого занимал должность заместителя главы разведки.
20 августа Чапутова отстранила Алача от исполнения служебных обязанностей. За день до этого он был задержан по подозрению в создании преступной группы и превышении полномочий, однако после процессуальных действий его отпустили.
Премьер-министр Словакии Людовит Одор ранее отмечал, что если Алач сохранит пост, то это поставит под угрозу доброе имя службы внутри страны и за рубежом и подорвет доверие к ней. Он уточнял, что два прокурора подтвердили обоснованность преследования Алача.
По версии следствия, Алач состоял в преступной группе, целью которой было мешать расследованию коррупционных дел, писали СМИ. Группу возглавлял один из словацких бизнесменов со связями в спецслужбах. В деле также фигурируют и другие сотрудники спецслужб, в том числе и предшественник Алача.