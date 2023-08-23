В Словакии уволили подозреваемого в участии в преступной группе главу разведки

По версии следствия, Алач состоял в преступной группе, целью которой было мешать расследованию коррупционных дел, писали СМИ. Группу возглавлял один из словацких бизнесменов со связями в спецслужбах. В деле также фигурируют и другие сотрудники спецслужб, в том числе и предшественник Алача.