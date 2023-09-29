Экс-премьер Словакии: Зеленский начинает надоедать всему миру

По оценке Фицо, такие политики начинают говорить с украинским президентом «другим языком», ему придется свыкнуться с тем, что его уже не везде встречают стоячими овациями. Фицо, говоря об инциденте с чествованием ветерана СС в парламенте Канады, также отметил, что Зеленский – внук бойца Красной армии, воевавшего против нацистов.