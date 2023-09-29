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Экс-премьер Словакии: Зеленский начинает надоедать всему миру

Ведомости

Украинский президент Владимир Зеленский начинает надоедать всему миру, заявил экс-премьер Словакии и лидер партии «Направление – социальная демократия» Роберт Фицо в соцсетях.

«Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже наибольшие "ястребы" поняли, что невероятно финансово сложный затяжной конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив», – приводит его слова ТАСС.

По оценке Фицо, такие политики начинают говорить с украинским президентом «другим языком», ему придется свыкнуться с тем, что его уже не везде встречают стоячими овациями. Фицо, говоря об инциденте с чествованием ветерана СС в парламенте Канады, также отметил, что Зеленский – внук бойца Красной армии, воевавшего против нацистов.

22 сентября спикер канадской палаты общин Энтони Рота пригласил украинского нациста Ярослава Хунку (Гунько) на заседание парламента Канады с участием Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». 26 сентября стало известно, что спикер палаты общин уйдет в отставку.

Ранее по теме: Спикер палаты представителей США не дал Зеленскому выступить перед конгрессом

10 августа президент США Джо Байден направил в конгресс США запрос о выделении еще $24 млрд на помощь Украине. Из упомянутой суммы более $13 млрд планируется направить на помощь в сфере безопасности, а $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь. Против выделения дополнительного финансирования публично выступили 29 конгрессменов от республиканской партии, публично высказав свою позицию в письме к Байдену.

Позднее спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед совместным заседанием обеих палат парламента США под предлогом напряженного графика работы конгрессменов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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