Экс-премьер Словакии: Зеленский начинает надоедать всему миру
Украинский президент Владимир Зеленский начинает надоедать всему миру, заявил экс-премьер Словакии и лидер партии «Направление – социальная демократия» Роберт Фицо в соцсетях.
«Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже наибольшие "ястребы" поняли, что невероятно финансово сложный затяжной конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив», – приводит его слова ТАСС.
По оценке Фицо, такие политики начинают говорить с украинским президентом «другим языком», ему придется свыкнуться с тем, что его уже не везде встречают стоячими овациями. Фицо, говоря об инциденте с чествованием ветерана СС в парламенте Канады, также отметил, что Зеленский – внук бойца Красной армии, воевавшего против нацистов.
22 сентября спикер канадской палаты общин Энтони Рота пригласил украинского нациста Ярослава Хунку (Гунько) на заседание парламента Канады с участием Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». 26 сентября стало известно, что спикер палаты общин уйдет в отставку.
10 августа президент США Джо Байден направил в конгресс США запрос о выделении еще $24 млрд на помощь Украине. Из упомянутой суммы более $13 млрд планируется направить на помощь в сфере безопасности, а $7,3 млрд – на экономическую и гуманитарную помощь. Против выделения дополнительного финансирования публично выступили 29 конгрессменов от республиканской партии, публично высказав свою позицию в письме к Байдену.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед совместным заседанием обеих палат парламента США под предлогом напряженного графика работы конгрессменов.