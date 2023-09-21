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Политика

Спикер палаты представителей США не дал Зеленскому выступить перед конгрессом

Многие республиканцы скептически относятся к украинской политике администрации США
Владимир Кулагин
Julia Nikhinson / AP Photo

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед совместным заседанием обеих палат парламента США под предлогом напряженного графика работы конгрессменов. Об этом сообщает NBC News. В прошлом году в декабре 2022 г. президент Украины выступил перед совместным заседанием палат конгресса.

«Маккарти сказал, что в связи с напряженной законодательной неделей не было достаточно времени для обращения [Зеленского]», – передает телеканал. При этом Зеленский смог провести отдельные встречи в Вашингтоне как с лидерами палаты представителей, в том числе с Маккарти, так и с представителями сената. Известно, что вторая встреча заняла чуть более часа, по ее окончании Зеленский заявил журналистам об «отличном диалоге» и пожал руки представителям обеих партий. Лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер же рассказал о словах Зеленского о том, что если Украина не получит новый пакет помощи от США, то она «проиграет войну».

Позже ожидаются и переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом. Они обсудят и вопросы дальнейшей поддержки Киева. В частности, речь идет о запросе администрации США в конгресс на выделение $24 млрд, против удовлетворения которого 21 сентября публично в письме к Байдену выступили 23 конгрессмена и шесть сенаторов.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок оружия на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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