Спикер палаты представителей США не дал Зеленскому выступить перед конгрессом

Спикер палаты представителей США не дал Зеленскому выступить перед конгрессомМногие республиканцы скептически относятся к украинской политике администрации США
Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед совместным заседанием обеих палат парламента США под предлогом напряженного графика работы конгрессменов. Об этом сообщает NBC News. В прошлом году в декабре 2022 г. президент Украины выступил перед совместным заседанием палат конгресса.
«Маккарти сказал, что в связи с напряженной законодательной неделей не было достаточно времени для обращения [Зеленского]», – передает телеканал. При этом Зеленский смог провести отдельные встречи в Вашингтоне как с лидерами палаты представителей, в том числе с Маккарти, так и с представителями сената. Известно, что вторая встреча заняла чуть более часа, по ее окончании Зеленский заявил журналистам об «отличном диалоге» и пожал руки представителям обеих партий. Лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер же рассказал о словах Зеленского о том, что если Украина не получит новый пакет помощи от США, то она «проиграет войну».
Позже ожидаются и переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом. Они обсудят и вопросы дальнейшей поддержки Киева. В частности, речь идет о запросе администрации США в конгресс на выделение $24 млрд, против удовлетворения которого 21 сентября публично в письме к Байдену выступили 23 конгрессмена и шесть сенаторов.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок оружия на Украину.