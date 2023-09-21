Спикер палаты представителей США не дал Зеленскому выступить перед конгрессом

«Маккарти сказал, что в связи с напряженной законодательной неделей не было достаточно времени для обращения [Зеленского]», – передает телеканал. При этом Зеленский смог провести отдельные встречи в Вашингтоне как с лидерами палаты представителей, в том числе с Маккарти, так и с представителями сената. Известно, что вторая встреча заняла чуть более часа, по ее окончании Зеленский заявил журналистам об «отличном диалоге» и пожал руки представителям обеих партий. Лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер же рассказал о словах Зеленского о том, что если Украина не получит новый пакет помощи от США, то она «проиграет войну».