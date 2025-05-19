«Газпром» проработает условия нового газового контракта с Сербией
Компания «Газпром» проработает условия нового газового контракта с Сербией. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, этот вопрос обсуждался на уровне президентов. Сейчас «Газпром» занимается согласованием деталей.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем 10 мая, когда последний прибыл в Россию для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главное сотрудничество между странами ведется в сфере энергетики, Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, сказал Путин. Москва обеспечивает 85% всех потребностей в энергетике Сербии.
По итогам переговоров Вучич заявил, что началось обсуждение условий нового контракта по долгосрочному газоснабжению Сербии. «То, во что хочу верить, и это было моей просьбой – не могу сказать, что получил твердое обещание, но думаю, что так и будет, зная личные отношения между Путиным и мной и то, как это было ранее, – что Сербия получит очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы», – заявил он.
18 мая генеральный директор компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что Белград продолжает переговоры по газовому соглашению с Москвой, оно должно быть подписано к 31 мая.