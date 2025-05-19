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«Газпром» проработает условия нового газового контракта с Сербией

Ведомости

Компания «Газпром» проработает условия нового газового контракта с Сербией. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, этот вопрос обсуждался на уровне президентов. Сейчас «Газпром» занимается согласованием деталей. 

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем 10 мая, когда последний прибыл в Россию для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главное сотрудничество между странами ведется в сфере энергетики, Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, сказал Путин. Москва обеспечивает 85% всех потребностей в энергетике Сербии.

По итогам переговоров Вучич заявил, что началось обсуждение условий нового контракта по долгосрочному газоснабжению Сербии. «То, во что хочу верить, и это было моей просьбой – не могу сказать, что получил твердое обещание, но думаю, что так и будет, зная личные отношения между Путиным и мной и то, как это было ранее, – что Сербия получит очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы», – заявил он.

18 мая генеральный директор компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что Белград продолжает переговоры по газовому соглашению с Москвой, оно должно быть подписано к 31 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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