«Газпром» проработает условия нового газового контракта с Сербией

По итогам переговоров Вучич заявил, что началось обсуждение условий нового контракта по долгосрочному газоснабжению Сербии. «То, во что хочу верить, и это было моей просьбой – не могу сказать, что получил твердое обещание, но думаю, что так и будет, зная личные отношения между Путиным и мной и то, как это было ранее, – что Сербия получит очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы», – заявил он.