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Премьер Сербии пообещал, что поставок оружия Украине не будет

Ведомости

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал, что, пока он является членом Совета национальной безопасности республики, поставок вооружений Украине от страны не будет.

Мацут напомнил, что по предложению президента Сербии Александра Вучича принято решение, согласно которому экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, будет возможен только с согласования профильных министерств и Совета национальной безопасности.

«И я должен подчеркнуть: пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», – уточнил премьер в интервью ТАСС.

23 июня Вучич сообщил, что для поставок боеприпасов из Сербии в другие страны теперь нужны особые решения, поскольку в республики принято решение о приостановке экспорта этой категории товаров. Сделки будут проходить проверки и отменяться, если возникнут сомнения в достоверности конечного получателя или других документов.

В этот же день Служба внешней разведки (СВР) России объявила, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. По ее данным, сербским производителям известны реальные потребители их продукции. После заявления Вучича директор СВР Сергей Нарышкин уточнил, что Москва доверяет словам Белграда о приостановке экспортных поставок оружия, но намерена проверять их фактическое выполнение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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