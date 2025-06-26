Премьер Сербии пообещал, что поставок оружия Украине не будет
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал, что, пока он является членом Совета национальной безопасности республики, поставок вооружений Украине от страны не будет.
Мацут напомнил, что по предложению президента Сербии Александра Вучича принято решение, согласно которому экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, будет возможен только с согласования профильных министерств и Совета национальной безопасности.
«И я должен подчеркнуть: пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», – уточнил премьер в интервью ТАСС.
23 июня Вучич сообщил, что для поставок боеприпасов из Сербии в другие страны теперь нужны особые решения, поскольку в республики принято решение о приостановке экспорта этой категории товаров. Сделки будут проходить проверки и отменяться, если возникнут сомнения в достоверности конечного получателя или других документов.
В этот же день Служба внешней разведки (СВР) России объявила, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. По ее данным, сербским производителям известны реальные потребители их продукции. После заявления Вучича директор СВР Сергей Нарышкин уточнил, что Москва доверяет словам Белграда о приостановке экспортных поставок оружия, но намерена проверять их фактическое выполнение.