Премьер Сербии пообещал, что поставок оружия Украине не будет

23 июня Вучич сообщил, что для поставок боеприпасов из Сербии в другие страны теперь нужны особые решения, поскольку в республики принято решение о приостановке экспорта этой категории товаров. Сделки будут проходить проверки и отменяться, если возникнут сомнения в достоверности конечного получателя или других документов.