Нарышкин заявил о доверии Белграду в вопросе приостановки экспорта оружия
Москва доверяет заявлениям Белграда о приостановке экспортных поставок оружия, однако намерена проверять их фактическое выполнение. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.
Нарышкин привел заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Сербия «если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия на экспорт». Так он ответил на вопрос об ожидаемой реакции от Белграда после информации СВР в связи с поставками Сербией военной продукции на Украину.
«Проверять будем», – добавил Нарышкин.
23 июня СВР России сообщила, что Сербия применяет обходные схемы для экспорта военной продукции в интересах Украины. В ведомстве отметили, что боеприпасы, выпущенные на сербских оборонных предприятиях, отправляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки. При этом производителям в Сербии известны конечные потребители их продукции.
В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Сербии четких разъяснений насчет информации о возможных поставках оружия Киеву.
13 июня Вучич говорил, что по местным законам Белград не обладает правом экспортировать оружие на Украину. Однако сербское оружие может попасть на территорию республики через третьи страны.