Нарышкин заявил о доверии Белграду в вопросе приостановки экспорта оружия

Нарышкин привел заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Сербия «если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия на экспорт». Так он ответил на вопрос об ожидаемой реакции от Белграда после информации СВР в связи с поставками Сербией военной продукции на Украину.