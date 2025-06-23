СВР: Сербия перечеркивает традиции дружбы с РФ жаждой наживы и многовекторностью

СВР: Сербия перечеркивает традиции дружбы с РФ жаждой наживы и многовекторностьюСербские предприятия используют обходные пути для поставок боеприпасов на Украину
Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Отмечается, что предприятия ВПК Сербии наращивают поставки вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы. Во многом это стало возможным благодаря использованию опосредованных схем поставок.
«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими врагами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью», – говорится в сообщении.
По данным СВР, производимые на сербских оборонных предприятиях боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. За счет этого Киев может формально получать уже не военную продукцию Сербии, а собранную на оружейных заводах западных стран. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии известны реальные потребители их продукции.
В службе уточнили, что за последнее время завод «Крушик» из города Вальево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Лозницкое оборонное предприятие «Элинг» передало болгарской фирме «ЭМКО» комплекты для производства этих же ракет и 120-мм мин.
13 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика по местным законам не может поставлять оружие Украине. По его словам, сербская военная продукция может попасть к Киеву только через третьи страны.
11 июня Вучич на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в Одессе выразил готовность помочь Украине восстановить один-два города или региона. Он указал, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны в рамках международного права и Устава ООН, и добавил, что Киев может рассчитывать на гуманитарную помощь Белграда.