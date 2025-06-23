СВР: Сербия перечеркивает традиции дружбы с РФ жаждой наживы и многовекторностью

По данным СВР, производимые на сербских оборонных предприятиях боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки. За счет этого Киев может формально получать уже не воен­ную продукцию Сербии, а собранную на оружейных заводах западных стран. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии известны реальные потребители их продукции.