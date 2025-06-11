Сербия заявила о готовности помочь Украине восстановить города

В конце мая Служба внешней разведки России заявила, что Сербия осуществляет поставки боеприпасов Украине через третьи страны. Как утверждают в российской спецслужбе, сербский военпром «пытается выстрелить России в спину», а цель этих действий – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».