Сербия заявила о готовности помочь Украине восстановить города
Сербия готова помочь Украине восстановить один-два города или региона, заявил президент страны Александр Вучич на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в Одессе. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Целью таких действий Вучич назвал демонстрацию «украинцам поддержки». Президент Сербии подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в плане гуманитарной поддержки, а также политической поддержки территориальной целостности.
Официальный повод для визита Вучича в Одессу – участие в четвертом ежегодном форуме «Украина – Юго-Восточная Европа». Об этом сообщает сайт администрации президента Сербии. Подробности о возможных встречах и темах для обсуждения не уточняются.
В мероприятии примут участие 12 высокопоставленных представителей стран региона, в том числе недавно избранный проевропейский президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский.
В конце мая Служба внешней разведки России заявила, что Сербия осуществляет поставки боеприпасов Украине через третьи страны. Как утверждают в российской спецслужбе, сербский военпром «пытается выстрелить России в спину», а цель этих действий – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».
На заявление ведомства ответил президент Сербии Вучич. По его словам, информация о поставках сербских боеприпасов ВСУ не соответствует действительности.