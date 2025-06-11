Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Сербия заявила о готовности помочь Украине восстановить города

Ведомости

Сербия готова помочь Украине восстановить один-два города или региона, заявил президент страны Александр Вучич на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в Одессе. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

Целью таких действий Вучич назвал демонстрацию «украинцам поддержки». Президент Сербии подчеркнул, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию в плане гуманитарной поддержки, а также политической поддержки территориальной целостности.

Официальный повод для визита Вучича в Одессу – участие в четвертом ежегодном форуме «Украина – Юго-Восточная Европа». Об этом сообщает сайт администрации президента Сербии. Подробности о возможных встречах и темах для обсуждения не уточняются.

В мероприятии примут участие 12 высокопоставленных представителей стран региона, в том числе недавно избранный проевропейский президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский.

В конце мая Служба внешней разведки России заявила, что Сербия осуществляет поставки боеприпасов Украине через третьи страны. Как утверждают в российской спецслужбе, сербский военпром «пытается выстрелить России в спину», а цель этих действий – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».

На заявление ведомства ответил президент Сербии Вучич. По его словам, информация о поставках сербских боеприпасов ВСУ не соответствует действительности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных