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СВР: сербский военпром пытается выстрелить в спину РФ поставками ВСУ

Сербия поставила на Украину сотни тысяч снарядов
Ведомости

Оборонные предприятия Сербии продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на заявленный нейтралитет Белграда, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве подчеркнули, что сербский военпром пытается выстрелить России в спину. Цель этих действий – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», подчеркнули в пресс-бюро.

По данным спецслужб, предприятия прикрываются использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В качестве последних обычно выступают Чехия, Польша, Болгария, а также страны Африки. Сербия поставляет на Украину сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц. Кроме того, ВСУ получают миллионы патронов для стрелкового оружия.

В организованном в Сербии «конвейере смерти», по данным СВР, участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

26 мая Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября. Тогда Кремль заявлял, что дорожит особыми партнерскими отношениями с этой страной. В мае также прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем. Это был первый приезд президента в Москву с начала российско-украинского конфликта, нейтралитет в котором декларирует страна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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