СВР: сербский военпром пытается выстрелить в спину РФ поставками ВСУ

26 мая Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября. Тогда Кремль заявлял, что дорожит особыми партнерскими отношениями с этой страной. В мае также прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем. Это был первый приезд президента в Москву с начала российско-украинского конфликта, нейтралитет в котором декларирует страна.