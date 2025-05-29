СВР: сербский военпром пытается выстрелить в спину РФ поставками ВСУ

СВР: сербский военпром пытается выстрелить в спину РФ поставками ВСУСербия поставила на Украину сотни тысяч снарядов
Оборонные предприятия Сербии продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на заявленный нейтралитет Белграда, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
В ведомстве подчеркнули, что сербский военпром пытается выстрелить России в спину. Цель этих действий – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», подчеркнули в пресс-бюро.
По данным спецслужб, предприятия прикрываются использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В качестве последних обычно выступают Чехия, Польша, Болгария, а также страны Африки. Сербия поставляет на Украину сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц. Кроме того, ВСУ получают миллионы патронов для стрелкового оружия.
В организованном в Сербии «конвейере смерти», по данным СВР, участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
26 мая Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября. Тогда Кремль заявлял, что дорожит особыми партнерскими отношениями с этой страной. В мае также прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидером Сербии Александром Вучичем. Это был первый приезд президента в Москву с начала российско-украинского конфликта, нейтралитет в котором декларирует страна.