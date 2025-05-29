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Вучич: информация о поставках сербских боеприпасов Украине не является правдой

Ведомости

Информация о поставках сербских боеприпасов Украине не соответствует действительности, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, этот вопрос обсуждался как наедине, так и в расширенном составе делегаций во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы создали совместную рабочую группу с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые обвинения не соответствуют действительности. Например, упоминался контракт с Чехией, но разрешения на поставку не было, и ни одна ракета не была доставлена», – заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он подчеркнул, что нападкам на Сербию способствует ее независимая внешняя политика. «Те, кто раньше обвинял меня в том, что я русский шпион, теперь говорят, что я стал на сторону Запада. Нет, господа, мы работаем только на Сербию», – заключил Вучич.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявляла, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на заявленный нейтралитет Белграда.

По данным спецслужб, предприятия прикрываются использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В качестве последних обычно выступают Чехия, Польша, Болгария, а также страны Африки. Сербия поставляет на Украину сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц. Кроме того, ВСУ получают миллионы патронов для стрелкового оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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