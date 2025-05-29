Вучич: информация о поставках сербских боеприпасов Украине не является правдой

Он подчеркнул, что нападкам на Сербию способствует ее независимая внешняя политика. «Те, кто раньше обвинял меня в том, что я русский шпион, теперь говорят, что я стал на сторону Запада. Нет, господа, мы работаем только на Сербию», – заключил Вучич.