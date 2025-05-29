Вучич: информация о поставках сербских боеприпасов Украине не является правдой
Информация о поставках сербских боеприпасов Украине не соответствует действительности, заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, этот вопрос обсуждался как наедине, так и в расширенном составе делегаций во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы создали совместную рабочую группу с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые обвинения не соответствуют действительности. Например, упоминался контракт с Чехией, но разрешения на поставку не было, и ни одна ракета не была доставлена», – заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он подчеркнул, что нападкам на Сербию способствует ее независимая внешняя политика. «Те, кто раньше обвинял меня в том, что я русский шпион, теперь говорят, что я стал на сторону Запада. Нет, господа, мы работаем только на Сербию», – заключил Вучич.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявляла, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на заявленный нейтралитет Белграда.
По данным спецслужб, предприятия прикрываются использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В качестве последних обычно выступают Чехия, Польша, Болгария, а также страны Африки. Сербия поставляет на Украину сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц. Кроме того, ВСУ получают миллионы патронов для стрелкового оружия.