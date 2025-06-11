Вучич приехал на Украину впервые за 12 лет

Вучич приехал на Украину впервые за 12 летВизит президента Сербии на украино-балканский саммит проходит после поездки в Москву и оружейного скандала
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Одессу 11 июня. Об этом без предварительного анонса сообщила администрация главы государства. Это первый за 12 лет президентства Вучича приезд сербского лидера на украинскую территорию.
Формальный повод для приезда Вучича в Одессу – участие в четвертом ежегодном форуме «Украина – Юго-Восточная Европа», указывает сайт администрации президента Сербии. Детали его возможных контактов и повестки обсуждений в сообщении не приводятся. На мероприятии будут 12 высокопоставленных представителей стран региона, включая новоизбранного проевропейского президента Румынии Никушора Дана и украинского лидера Владимира Зеленского.
Вучич уже на полях саммита заявил, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международного права и Устава ООН, а также добавил, что Киев всегда может рассчитывать на гуманитарную помощь Белграда.
«Я хотел бы взять один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Я думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы они могли получить четкую поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан», – сказал Вучич, обращаясь к Зеленскому.
Что происходит в Одессе
Сербский президент посещал это мероприятие и ранее. Например, он приезжал на третий саммит данного формата в октябре 2024 г. в хорватском Дубровнике. Там он присоединился к поддерживающей Киев и осуждающей Москву декларации. В ней говорилось о признании конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права» и «большой угрозой миру», а также давалось обещание помощи Киеву «столько, сколько нужно».
Источник «Ведомостей» в Сербии, знакомый со спецификой работы форума, отмечает, что саммит изначально был организован евробюрократией в Брюсселе для «сближения повесток» Балкан и Украины и синхронизации евроинтеграционных процессов.
Но саммит, по его словам, сосредотачивается именно на балканских проблемах, а украинскому конфликту посвящен минимум обсуждений, несмотря на солидное место в итоговых декларациях.
Смягчает эффект от визита Вучича в Одессу тот факт, что это не украинский, а многосторонний саммит, отмечает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. Участие Вучича не носит провокационного характера, согласен старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, в отличие от прошлогоднего мероприятия, в нем не участвует представитель частично признанного Косова.
«Вучич всегда признавал территориальную целостность Украины в отношении Донбасса и Крыма, видя параллели с территориальными проблемами Сербии. Поэтому он склонен поддерживать любые варианты, в которых территориальная целостность государств официально сохраняется», – замечает эксперт.
При этом ровно за месяц до форума в Одессе Вучич впервые с 2022 г., начала боевых действий на Украине, посетил Россию. В Москве он вместе с другими иностранными лидерами принял участие в церемонии празднования и параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сербия в заявлениях ее официальных лиц – подчеркнуто нейтральная страна по отношению к украинскому конфликту, и она, очевидно, все еще рассматривается в качестве потенциальной площадки для переговоров России и Украины, считает Малешевич. «Так что поездка президента через месяц после визита в Москву может быть связана и с непубличной посреднической миссией», – допускает эксперт.
В то же время Офицеров-Бельский считает, что Москве нет необходимости использовать Вучича как посланника и посредника, хотя в 2024 г. похожую роль выполнял в своем «миротворческом турне» премьер соседней Венгрии Виктор Орбан.
Проблема реэкспорта сербского оружия
После саммита в октябре 2024 г. Вучич утверждал, что добился поправок в его итоговый документ, убрав обязательность военной помощи. Но Сербия уже год привлекает внимание в связи с сообщениями о том, что продукция ее ВПК, в частности снаряды, поставляется через третьи страны на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам Вучич в интервью Financial Times в июне 2024 г. подтверждал, что его страна экспортировала оружия на 800 млн евро и часть могла достаться Украине через третьи страны.
Президент при этом тогда напомнил, что Белград не имеет права поставлять его напрямую ни Киеву, ни Москве. Вучич также подчеркивал важность ВПК для Сербии и как в плане занятости в высокотехнологичном производстве, и роли в получении валютной экспортной выручки, отметив, что это часть «экономического возрождения» страны.
Источник «Ведомостей» в Сербии, знакомый с ситуацией в экономике, отмечает крайне высокую загруженность предприятий местного ВПК, что иногда приводит к производственным инцидентам. Сербия не такая богатая страна, чтобы позволить себе присоединяться к санкциям, равно как и не может ограничивать свою внешнюю торговлю, констатирует Офицеров-Бельский.
В конце мая 2025 г. тему поставок Украине вновь подняла уже Служба внешней разведки (СВР) России. Посвященное ситуации сообщение озаглавлено как «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину». Там говорится о том, что сербское оружие и боеприпасы – РСЗО, гаубицы, снаряды, патроны – поставляются Киеву по фальсифицированным экспортным сертификатам конечного пользователя, среди которых указаны страны НАТО.
«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», – говорится в заявлении СВР.
Вучич отрицал эти обвинения и заявил в ответ, что распорядится запретить исполнение оружейных контрактов при подозрении, что вооружение окажется «на полях сражений».