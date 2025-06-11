Вучич приехал на Украину впервые за 12 лет

После саммита в октябре 2024 г. Вучич утверждал, что добился поправок в его итоговый документ, убрав обязательность военной помощи. Но Сербия уже год привлекает внимание в связи с сообщениями о том, что продукция ее ВПК, в частности снаряды, поставляется через третьи страны на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Сам Вучич в интервью Financial Times в июне 2024 г. подтверждал, что его страна экспортировала оружия на 800 млн евро и часть могла достаться Украине через третьи страны.