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Захарова: РФ рассчитывает на остановку «утечки» военной продукции из Сербии

Ведомости

Москва рассчитывает на предотвращение Белградом утечки военной продукции на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что Москва приняла к сведению слова президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована «ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами на предмет выявления махинаций».

«Исходим из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки, предотвращать утечку продукции военного назначения не по адресу», – сказала она в ходе брифинга. 

В конце мая Служба внешней разведки России заявила, что Сербия осуществляет поставки боеприпасов Украине через третьи страны. Как утверждают в российской спецслужбе, сербский военпром «пытается выстрелить России в спину», а цель этих действий – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».

На заявление ведомства ответил президент Сербии Вучич. По его словам, информация о поставках сербских боеприпасов ВСУ не соответствует действительности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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