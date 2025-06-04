Захарова: РФ рассчитывает на остановку «утечки» военной продукции из Сербии
Москва рассчитывает на предотвращение Белградом утечки военной продукции на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова сообщила, что Москва приняла к сведению слова президента Сербии Александра Вучича о том, что будет инициирована «ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами на предмет выявления махинаций».
«Исходим из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки, предотвращать утечку продукции военного назначения не по адресу», – сказала она в ходе брифинга.
В конце мая Служба внешней разведки России заявила, что Сербия осуществляет поставки боеприпасов Украине через третьи страны. Как утверждают в российской спецслужбе, сербский военпром «пытается выстрелить России в спину», а цель этих действий – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».
На заявление ведомства ответил президент Сербии Вучич. По его словам, информация о поставках сербских боеприпасов ВСУ не соответствует действительности.