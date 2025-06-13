Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Вучич заявил об отсутствии прямых поставок оружия Киеву

При этом он признал, что сербская продукция может попасть на Украину через третьи страны
Ведомости

Белград по местным законам не может поставлять оружие Киеву. На Украину сербское оружие может попасть только через другие страны, сказал президент Сербии Александр Вучич на форуме GLOBSEC 2025 в Праге, передает Euronews.

«Некоторые говорят, что они получили наше оружие через третьи страны, но нет никаких сомнений в том, что когда вы продаете оружие какой-либо стране мира, существует вероятность, что Россия или Украина могут получить часть его», – пояснил Вучич.

Украину Вучич назвал дружественной страной и особо подчеркнул, что Киев не признал независимость Косова. Сербия предложила Украине помощь в восстановлении двух городов и одного региона, Белград оказывает Киеву многомиллионную финансовую поддержку. При этом Вучич указал, что Сербия не является антироссийской. «Мы никогда не будем антироссийскими и никогда не будем против них», – заявил он.

В Службе внешней разведки (СВР) России сообщали, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на заявленный нейтралитет Белграда.

По данным спецслужб, предприятия прикрываются использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В качестве последних обычно выступают Чехия, Польша, Болгария, а также страны Африки. Сербия поставляет на Украину сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц. Кроме того, ВСУ получают миллионы патронов для стрелкового оружия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных