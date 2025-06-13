Вучич заявил об отсутствии прямых поставок оружия Киеву

Вучич заявил об отсутствии прямых поставок оружия КиевуПри этом он признал, что сербская продукция может попасть на Украину через третьи страны
Белград по местным законам не может поставлять оружие Киеву. На Украину сербское оружие может попасть только через другие страны, сказал президент Сербии Александр Вучич на форуме GLOBSEC 2025 в Праге, передает Euronews.
«Некоторые говорят, что они получили наше оружие через третьи страны, но нет никаких сомнений в том, что когда вы продаете оружие какой-либо стране мира, существует вероятность, что Россия или Украина могут получить часть его», – пояснил Вучич.
Украину Вучич назвал дружественной страной и особо подчеркнул, что Киев не признал независимость Косова. Сербия предложила Украине помощь в восстановлении двух городов и одного региона, Белград оказывает Киеву многомиллионную финансовую поддержку. При этом Вучич указал, что Сербия не является антироссийской. «Мы никогда не будем антироссийскими и никогда не будем против них», – заявил он.
В Службе внешней разведки (СВР) России сообщали, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на заявленный нейтралитет Белграда.
По данным спецслужб, предприятия прикрываются использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. В качестве последних обычно выступают Чехия, Польша, Болгария, а также страны Африки. Сербия поставляет на Украину сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц. Кроме того, ВСУ получают миллионы патронов для стрелкового оружия.