Вучич заявил об отсутствии прямых поставок оружия Киеву

Украину Вучич назвал дружественной страной и особо подчеркнул, что Киев не признал независимость Косова. Сербия предложила Украине помощь в восстановлении двух городов и одного региона, Белград оказывает Киеву многомиллионную финансовую поддержку. При этом Вучич указал, что Сербия не является антироссийской. «Мы никогда не будем антироссийскими и никогда не будем против них», – заявил он.