23 июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Сербия использует обходные схемы для экспорта военной продукции в интересах Украины. По данным ведомства, боеприпасы, произведенные на сербских оборонных предприятиях, отправляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки. Таким образом, Киев формально получает уже не сербскую военную продукцию, а боеприпасы, собранные на оружейных заводах западных государств, в частности в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии известны конечные потребители их продукции.