Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия Киеву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Сербии четких разъяснений относительно информации о возможных поставках оружия Украине. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, она слышала много противоречивого на этот счет от официальных сербских представителей.
«Уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь «такое невозможно», мы услышали», – отметила Захарова.
23 июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Сербия использует обходные схемы для экспорта военной продукции в интересах Украины. По данным ведомства, боеприпасы, произведенные на сербских оборонных предприятиях, отправляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки. Таким образом, Киев формально получает уже не сербскую военную продукцию, а боеприпасы, собранные на оружейных заводах западных государств, в частности в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии известны конечные потребители их продукции.
13 июня президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград, согласно местным законам, не имеет права поставлять оружие Киеву. Однако сербское оружие может попасть на территорию Украины через третьи страны.