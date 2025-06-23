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Захарова потребовала от Сербии ясности в вопросе поставок оружия Киеву

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Сербии четких разъяснений относительно информации о возможных поставках оружия Украине. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, она слышала много противоречивого на этот счет от официальных сербских представителей.

«Уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь «такое невозможно», мы услышали», – отметила Захарова.

23 июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Сербия использует обходные схемы для экспорта военной продукции в интересах Украины. По данным ведомства, боеприпасы, произведенные на сербских оборонных предприятиях, отправляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки. Таким образом, Киев формально получает уже не сербскую военную продукцию, а боеприпасы, собранные на оружейных заводах западных государств, в частности в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии известны конечные потребители их продукции.

13 июня президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград, согласно местным законам, не имеет права поставлять оружие Киеву. Однако сербское оружие может попасть на территорию Украины через третьи страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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