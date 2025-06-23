Вучич: Сербия приостановила экспорт боеприпасов
Для поставок боеприпасов из Сербии в другие государства теперь нужны особые решения, так как в стране принято решение о приостановке экспорта этой категории товаров, заявил президент Александр Вучич после заседания расширенной коллегии сербского генштаба, передает сербское издание Srbija Danas.
«Нет больше такого, чтобы согласились два министра и продукция шла обычным и нормальным путем, сейчас все приостановлено, и посмотрим, как будет дальше в соответствии с интересами Сербии», – сообщил глава государства (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, теперь сделки будут проходить проверки и отменяться, если возникнут сомнения в достоверности конечного получателя или иных документов. При этом, отметил президент, от доходов оборонной промышленности Сербии зависит около 150 000 человек (семьи работников, получающих зарплаты на производствах). Он подчеркнул, что страна поставляет боеприпасы, а не готовое оружие.
«Я не собираюсь оставлять 150 000 человек без хлеба. Напротив, моя работа заключается в том, чтобы открывать для них рынки», – сказал Вучич.
23 июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. 11 июня Вучич заявлял, что Белград по местным законам не может поставлять оружие Киеву. На территорию Украины сербское оружие может попасть только через другие государства.