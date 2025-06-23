Вучич: Сербия приостановила экспорт боеприпасов

По его словам, теперь сделки будут проходить проверки и отменяться, если возникнут сомнения в достоверности конечного получателя или иных документов. При этом, отметил президент, от доходов оборонной промышленности Сербии зависит около 150 000 человек (семьи работников, получающих зарплаты на производствах). Он подчеркнул, что страна поставляет боеприпасы, а не готовое оружие.