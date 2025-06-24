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Вучич заявил об угрозах после решения о приостановке экспорта оружия

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич получил угрозы об организации протестов на предприятиях оборонной промышленности и испытал серьезное давление после того, как принял решение о полной приостановке поставок оружия за рубеж. Об этом сам глава сербского государства сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Одни докладывают американцам и англичанам, другие – русским, а о Сербии никто не думает. Главное – сломать хребет Александру Вучичу, ведь у него нет двух сторон, у него есть только одна: сербская. Началось колоссальное давление: разрешить одну, две, пять, десять, пятьдесят поставок, потому что контракты уже подписаны», – подчеркнул президент.

Он также отметил, что у Сербии остались договоренности только с Кипром и с Азербайджаном. По его словам, отличие в том, что «эти поставки остаются строго на территории этих стран», без дальнейшего перенаправления.

23 июня стало известно, что для поставок боеприпасов из Сербии в другие государства теперь нужны особые решения, так как в стране принято решение о приостановке экспорта этой категории товаров. До этого Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что государство использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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