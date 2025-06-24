Вучич заявил об угрозах после решения о приостановке экспорта оружия
Президент Сербии Александр Вучич получил угрозы об организации протестов на предприятиях оборонной промышленности и испытал серьезное давление после того, как принял решение о полной приостановке поставок оружия за рубеж. Об этом сам глава сербского государства сообщил журналистам, передает ТАСС.
«Одни докладывают американцам и англичанам, другие – русским, а о Сербии никто не думает. Главное – сломать хребет Александру Вучичу, ведь у него нет двух сторон, у него есть только одна: сербская. Началось колоссальное давление: разрешить одну, две, пять, десять, пятьдесят поставок, потому что контракты уже подписаны», – подчеркнул президент.
Он также отметил, что у Сербии остались договоренности только с Кипром и с Азербайджаном. По его словам, отличие в том, что «эти поставки остаются строго на территории этих стран», без дальнейшего перенаправления.
23 июня стало известно, что для поставок боеприпасов из Сербии в другие государства теперь нужны особые решения, так как в стране принято решение о приостановке экспорта этой категории товаров. До этого Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что государство использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.