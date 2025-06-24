Вучич заявил об угрозах после решения о приостановке экспорта оружия

«Одни докладывают американцам и англичанам, другие – русским, а о Сербии никто не думает. Главное – сломать хребет Александру Вучичу, ведь у него нет двух сторон, у него есть только одна: сербская. Началось колоссальное давление: разрешить одну, две, пять, десять, пятьдесят поставок, потому что контракты уже подписаны», – подчеркнул президент.