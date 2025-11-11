Сербский министр: владельцы из России готовы передать контроль над NIS
Собственники NIS («Нефтяная индустрия Сербии») из России готовы передать контроль и влияние над компанией. Они попросили управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной, пишет министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в в Instagram
По ее словам, Сербия официально поддержала эту просьбу.
«OFAC уже ответило на некоторые комментарии, и мы надеемся, что оно представит свою позицию в течение недели. Время уходит, и нужно найти решение, но граждане не должны страдать», – написала Джедович-Ханданович.
11 октября Джедович-Ханданович в эфире «Радио и телевидения Сербии» заявила, что сербские власти не стремятся национализировать NIS и выступают против отъема российской собственности в Европе. По ее словам, Белград надеется остаться надежным направлением для инвесторов из России, США, Китая, Японии и всего мира.
Тогда же президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в страну с действием до конца 2025 г. Вучич же ожидал, что он будет действовать как минимум до мая 2026 г. Он пояснил, что так Москва предупреждает Белград о последствиях возможной национализации NIS, 44,85% акций которой принадлежат «Газпром нефти». 8 октября истек срок последней отсрочки введения американских санкций против NIS.