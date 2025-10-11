Газета
Главная / Бизнес /

В минэнерго Сербии прокомментировали национализацию NIS

Ведомости

Сербские власти не хотят национализировать крупнейшую энергетическую компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и выступают против отъема российской собственности в Европе. Об этом сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в эфире «Радио и телевидения Сербии».

По словам министра, Белград надеется остаться надежным направлением для инвесторов из России, США, Китая, Японии и всего мира. Сербские власти хотят действовать в рамках международного права и быть хорошими партнерами для всех, кто намерен инвестировать в страну.

«Мы слышали вчера, что руководство компании надеется, что [президент Сербии] Александр Вучич найдет какое-то решение на высшем уровне, но знаете, даже у президента Сербии нет «волшебной палочки», – подчеркнула она.

Как сербская NIS может избежать санкций США или адаптироваться к ним

Политика / Международные отношения

11 октября Вучич заявил, что Россия предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в страну с действием до конца 2024 г. Президент республики ожидал, что он будет действовать по меньшей мере до мая 2026 г. Он пояснил, что так Москва предупреждает Белград о последствиях возможной национализации NIS, 44,85% акций которой принадлежат «Газпром нефти». 8 октября истек срок последней отсрочки введения американских санкций против NIS.

Вучич уточнил, что в случае национализации NIS Россия может «отключить газ 31 декабря». Президент Сербии уточнил, что американцы пообещали республике снять санкции, если Вучич устно подтвердит намерение о национализации, но он считает это неприемлемым.

