Вучич разочарован предложением Москвы по новому газовому соглашению с Сербией

Вучич разочарован предложением Москвы по новому газовому соглашению с СербиейБелград рассчитывал на долгосрочный контракт
Российская сторона предложила Сербии заключить контракт по поставкам газа в республику с действием до конца этого года, хотя президент страны Александр Вучич рассчитывал договориться о соглашении с более длительным сроком. Об этом он рассказал в интервью Informer.
Вучич ожидал, что контракт будет действовать как минимум до мая 2026 г.
«Нам предложили газовый контракт до Нового года, и я сказал, что это очень разочаровывающая новость для нас: мы должны были заключить контракт до мая», – сказал он.
Президент Сербии пояснил, что таким образом РФ предупреждает Белград о последствиях возможной национализации крупнейшей сербской энергетической компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). 44,85% акций принадлежат «Газпром нефти». 8 октября истек срок последней, седьмой отсрочки введения санкций США против NIS. Вучич говорил, что США требуют под угрозой санкций не сокращения долей российских компаний, а их национализации сербскими властями, чего последние делать не хотят.
В интервью Informer он пояснил, что в случае национализации NIS, как намекают в Москве, Россия может «отключить газ 31 декабря». «Для меня это плохой сигнал во всех смыслах. Не потому, что мы планировали национализировать, если бы мы это сделали, у нас бы не было санкций», – добавил Вучич.
По его словам, американцы пообещали Сербии снять санкции, если президент страны устно подтвердит намерение о национализации. Но для Вучича это «неприемлемо», поскольку, как он заявил, «мы не любим воровать чужое имущество». Подобный вариант можно обсуждать, если будет исчерпано «все остальное», отметил политик.
Вучич заявил также, что 13 октября представит председателю совета директоров «Газпром нефти» Александру Дюкову выгодные для российской стороны идеи по NIS. В Москве поймут, как отметил он, насколько Сербия справедлива по отношению к «своим российским друзьям».
«Я не уверен, что российская сторона примет мои идеи», – приводит его слова РТС.
Президент республики также призвал граждан не паниковать из-за введения санкций США против NIS. Для этого нет оснований, поскольку государство будет искать и находить решение, подчеркнул он.
Генеральный директор «Сербиягаз» Душан Баятович в сентябре сообщил, что Сербия в октябре планирует заключить новый договор с «Газпромом». По его словам, до конца октября поставки газа продолжатся на прежних условиях. Повышение цены газа для населения не планируется, а возможную разницу в цене оплатит «Сербиягаз». Гендиректор компании заверил, что газоснабжению Сербии ничего не угрожает.