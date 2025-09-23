Сербия собирается подписать новый договор с «Газпромом» в октябре
Сербия в октябре планирует заключить новый договор с «Газпромом». Об этом сообщил генеральный директор «Сербиягаз» Душан Баятович в эфире Радио и телевидения страны (РТС).
Баятович уточнил, что переговоры будут завершены на текущей неделе. По его словам, до конца октября поставки газа продолжатся на прежних условиях. Повышение цены газа для населения не планируется, а возможную разницу в цене оплатит «Сербиягаз». Гендиректор компании заверил, что газоснабжению Сербии ничего не угрожает.
«Наши газохранилища заполнены на 90%, этих объемов хватит минимум на три, а может, и на пять месяцев», – подчеркнул Баятович.
26 мая Баятович заявил, что Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября. Стороны подписали приложение к существующему контракту, подразумевающему поставку 6 млн куб. м в сутки по цене 290 евро за 1000 куб. м. Отмечалось, что такое решение позволит заполнить склады в «Банатском дворе» и Венгрии до зимнего сезона.
10 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Российский глава отметил, что главное сотрудничество между странами ведется в сфере энергетики, Москва остается гарантом энергобезопасности Белграда и обеспечивает 85% всех потребностей в энергетике страны.