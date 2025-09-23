Сербия собирается подписать новый договор с «Газпромом» в октябре

26 мая Баятович заявил, что Россия и Сербия продлили договор о поставках газа до 30 сентября. Стороны подписали приложение к существующему контракту, подразумевающему поставку 6 млн куб. м в сутки по цене 290 евро за 1000 куб. м. Отмечалось, что такое решение позволит заполнить склады в «Банатском дворе» и Венгрии до зимнего сезона.