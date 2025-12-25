OFAC продлило срок переговоров по сделке с долей РФ в NIS до конца марта
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало сербской компании NIS новую лицензию, которая разрешает акционерам и заинтересованным сторонам продолжить переговоры по продаже российской доли до 24 марта, сообщил сербский портал РТС.
Речь идет о доле, которая принадлежит «Газпрому» (контролирует 11,3%) и «Газпром нефти» (44,85%).
2 декабря президент Сербии Александр Вучич говорил, что у страны нет лицензии от OFAC на поставки нефти для NIS, которая попала под санкции США против «Газпром нефти». Сербский лидер отмечал, что республика начнет процесс остановки НПЗ «Панчево».
Рестрикции американского минфина в отношении NIS фактически вступили в силу в октябре. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявляла, что российские собственники компании готовы передать контроль над активами. По ее словам, представители РФ попросили OFAC продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной.