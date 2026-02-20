США продлили разрешение на работу под санкциями для сербской NIS до 20 марта
США продлили до 20 марта лицензию на операционную деятельность, позволяющую продолжать работу под санкциями, для сербской энергокомпании NIS. Прежний срок ее действия истекал 20 февраля, сообщает RTS.
Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подтвердила продление разрешения и назвала это хорошей новостью для граждан страны.
«NIS может продолжать получать сырую нефть, перерабатывать ее на нефтеперерабатывающем заводе в Панчево и регулярно поставлять на рынок нефтепродукты», – заявила министр.
Предыдущая лицензия действовала до 20 февраля. До этого NIS обратилась в OFAC с запросом о возможности продолжать работу на период переговоров о продаже акций компании.
19 февраля сообщалось, что венгерская нефтегазовая группа MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в 56,15% в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Сделка предполагает переход под контроль MOL единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода в Панчево, а также розничной сети и активов в сфере разведки и добычи. Окончательный договор купли-продажи стороны намерены подписать до 31 марта 2026 г.