США продлили разрешение на работу под санкциями для сербской NIS до 20 марта

19 февраля сообщалось, что венгерская нефтегазовая группа MOL подписала обязывающее предварительное соглашение с «Газпром нефтью» о покупке ее доли в 56,15% в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Сделка предполагает переход под контроль MOL единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода в Панчево, а также розничной сети и активов в сфере разведки и добычи. Окончательный договор купли-продажи стороны намерены подписать до 31 марта 2026 г.