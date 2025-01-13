Страны Европы увеличили импорт газа из России в 2024 году

Страны Европы увеличили импорт газа из России в 2024 годуОсновным маршрутом поставок «Газпрома» на европейском направлении впервые стал «Турецкий поток»
Экспорт газа по трубопроводам из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) в 2024 г. вырос на 14% до 32,1 млрд куб. м, следует из данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
В декабре 2024 г. поставки выросли на 7% в годовом выражении до 2,83 млрд куб. м. Это максимальный показатель с августа 2023 г., когда прокачка составила 2,84 млрд куб. м.
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