Страны Европы увеличили импорт газа из России в 2024 году

Экспорт газа по трубопроводам из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) в 2024 г. вырос на 14% до 32,1 млрд куб. м, следует из данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).