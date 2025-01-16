Газовый транзит кризиса

В 8 утра 1 января «Газпром» объявил о завершении действия контракта на транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Но пока в истории поставок через украинский коридор была поставлена не точка, а многоточие. Мы все еще можем говорить не о полном прекращении транзита, а о его приостановке. Пока есть возможность сделать предварительные выводы о том, какие риски возникли перед европейской газовой отраслью в частности и экономикой в целом. А также – о том, какой объем нашего экспорта на западном направлении был потерян.