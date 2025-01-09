Газовые войны 2.0

7 января Фицо заявил, что 9 января вопрос одностороннего решения Зеленского остановить транзит газа в Европу будет обсуждаться на Еврокомиссии в Брюсселе и ему «жаль, что украинские представители в этой встрече снова не будут участвовать». В тот же день глава венгерского МИДа Петер Сийярто подчеркнул, что после прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20% (цитата по «РИА Новости»). 8 января он отметил, что решение Киева остановить транзит в Европу является неприемлемым и противоречит стремлению Украины вступить в Евросоюз. «Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие и неопределенные закупки энергоносителей», – заявил он.