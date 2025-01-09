Газовые войны 2.0

Газовые войны 2.0Прекращение транзита российского газа в Европу, с которого Киев зарабатывал до $700–800 млн в год, ударило и по союзникам Москвы
Прекращение транзита газа из России в Европу через Украину вызвало серьезное недовольство лидеров ряда европейских стран. Уже 2 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который 22 декабря 2024 г. встречался в Москве с Владимиром Путиным, назвал это «диверсией [президента Украины Владимира] Зеленского». В видеообращении, которое было опубликовано в соцсетях, он заявил: «Мы готовы провести переговоры и в рамках коалиции договориться остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии».
7 января Фицо заявил, что 9 января вопрос одностороннего решения Зеленского остановить транзит газа в Европу будет обсуждаться на Еврокомиссии в Брюсселе и ему «жаль, что украинские представители в этой встрече снова не будут участвовать». В тот же день глава венгерского МИДа Петер Сийярто подчеркнул, что после прекращения транзита российского газа через Украину цена на газ в Европе выросла на 20% (цитата по «РИА Новости»). 8 января он отметил, что решение Киева остановить транзит в Европу является неприемлемым и противоречит стремлению Украины вступить в Евросоюз. «Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие и неопределенные закупки энергоносителей», – заявил он.
«Газпром» 1 января 2025 г. по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа для организации транспортировки через территорию этой страны. «В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января газ для транзита через территорию Украины», – отметила российская компания в своем Telegram-канале. «Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие, – заявил, в свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко. – Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери». Фицо в тот же день сказал, что «это будет иметь суровые последствия для всех в Евросоюзе».
О том, что нового контракта на транзит российского газа через Украину в 2025 г. не будет, говорил и на прямой линии 19 декабря 2024 г. Путин. По его оценке, украинская сторона зарабатывала на транзите порядка $700–800 млн в год. 26 декабря Путин сообщил, что обсуждались различные варианты продолжения поставок, но они осложнены спорными арбитражными процессами «Нафтогаза Украины» против «Газпрома». Он подчеркнул, что это не российская сторона перекрывает маршруты поставок газа: «Теперь наказывают Европу, закрывая транзитные контракты на поставку нашего газа в Европу. Уже под $500 за тысячу кубов цена на газ выросла».
Временное изменение объемов поставок российского газа уже происходило в период так называемых «газовых конфликтов» в 2000-е и 2010-е гг., но нынешний случай принципиально отличается от того, что было раньше, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В те годы могли происходить изменения в объемах поставок, шли переговоры об условиях транзита, цене на газ, объемах. Бурмистров уточняет, что причина прекращения поставок сейчас – не спор о пункте договора, а отсутствие готовности к переговорам. «Сейчас мы наблюдаем ситуацию, при которой прекращение транзита носит финальный характер, хотя технические возможности и интерес со стороны некоторых стран ЕС сохраняются», – сказал он.
Транзит по Украине – один из двух маршрутов экспорта российского газа в Европу. Второй – поставки по одной из двух веток газопровода «Турецкий поток» и через продолжение этого трубопровода на Балканском полуострове. По газотранспортной системе Украины прокачка осуществляется в страны Центральной и Западной Европы (в 2024 г. – в Австрию, Словакию и Венгрию), а также в Молдавию.
Приднестровье без газа
После прекращения поставок российского газа через Украину власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ввели режим чрезвычайной ситуации и отключили центральное отопление в городах – газ подается только для бытовых нужд населения. Из-за обострения энергокризиса с 6 января Тирасполь также увеличил продолжительность отключения электроэнергии с четырех до восьми часов в сутки, сообщил Telegram-канал правительства ПМР.
Расположенная в ПМР Молдавская ГРЭС, где производится большая часть электроэнергии для обеих берегов Днестра, перешла на генерацию электроэнергии на угле. А 4 января в Приднестровье остановил работу Молдавский металлургический завод (ММЗ), а также хлебокомбинат в Рыбнице, где производили около 2 т хлеба в сутки.
Власти призвали жителей непризнанной республики к строгой экономии энергии и использованию альтернативных источников электропитания и обогрева. Для смягчения энергетического кризиса приднестровские военные начали заготовку дров для местного населения. С этой целью было задействовано 80 единиц военной техники, сообщили в приднестровском минобороны.
Президент ПМР Вадим Красносельский на заседании правительства сообщил, что Тирасполь обращался за помощь к Кишиневу для решения проблемы энергокризиса, но молдавские власти, по его словам, проигнорировали этот запрос. Врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире молдавского телеканала Pro TV заявил, что власти Приднестровья отказались от помощи Кишинева с закупками газа в Евросоюзе. По его словам, они объяснили это тем, что все еще ждут возобновления поставок «Газпрома», и посоветовали молдавским властям продолжить переговоры с российской компанией. Красносельский опроверг информацию о том, что «Молдовагаз» предлагала помощь в закупках.
С последствиями энергокризиса также столкнулись жители Левобережья – молдавские власти 16 декабря 2024 г. тоже ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике, а в целях экономии в центре Кишинева не работают огни рекламных витрин, в торговых центрах выключены эскалаторы, а в общественных зданиях не работают лифты. Кроме того, в преддверии нового года молдавское минэнергетики сообщило, что в январе большую часть электроэнергии страна импортирует из соседней Румынии, а около 30% обеспечат местные ТЭЦ.
Большую часть электроэнергии в Приднестровье производит построенная в 1964 г. на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС. Она генерирует электроэнергию из российского газа и поставляет ее Кишиневу. С конца 2022 г. поставки российского газа в Молдавию в объеме 5,7 млн кубометров в сутки полностью шли на нужды Приднестровья, а потребители на правом берегу Днестра получают топливо от госкомпании Energocom, которая покупает его на спотовом рынке.
И хотя контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом» действует до октября 2026 г., российская компания неоднократно обвиняла молдаван в невыполнении контрактных обязательств. Российская сторона считает, что Кишинев обязан выплатить исторический долг – $709 млн, но молдавская сторона согласна выплатить лишь $8,6 млн, ссылаясь на проведенный по ее заказу аудит.
При этом 28 декабря 2024 г. «Газпром» сообщил, что из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа с 1 января 2025 г. вводит ограничение на поставки газа в Молдавию «до 0 куб. м в сутки». Оно будет действовать до тех пор, пока «Газпром» письменно не уведомит «Молдовагаз» об ином. Кроме того, «Газпром» сообщил, что оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта, а также право требовать с «Молдовагаза» возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение обязательств по контракту.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков напоминает, что в последние годы Приднестровье потребляло примерно 2 млрд куб. м газа в год, а потребители остальной части Молдавии – лишь 500–800 млн куб. м, так как всю электроэнергию для страны производит расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС.
На фоне отсутствия возможности транзита через Украину газ в Молдавию может поступать по южному маршруту – из трубопровода «Турецкий поток» по Трансбалканскому газопроводу, отмечает эксперт. Но объем поставок транзитом через Румынию по газопроводу Яссы – Унгены ограничен (мощность – 1,5 млрд куб. м в год. – «Ведомости»), а для поставок в Молдавию только по Трансбалканскому газопроводу потребуется задействовать газотранспортную систему Украины, т. е. согласовывать транзит, поясняет он.
Теоретически в этих условиях Румыния может покупать газ у турецких и европейских трейдеров, в основном излишки топлива из «Турецкого потока», но по более высокой цене, рассуждает Юшков. Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников отмечает, что Молдавия может импортировать газ через Румынию по средней европейской цене, которая сейчас около $520 за 1000 куб. м. Тем не менее коллапса в энергетике Молдавии не будет, считает эксперт. По его мнению, заявления о возможном коллапсе – это подготовка населения и промышленности страны к существенному росту тарифов на электроэнергию. Рост тарифов может привести к росту задолженности потребителей и социальной напряженности, но не более, уверен аналитик.
Юшков обращает внимание, что, даже если транзит российского газа через Украину будет возобновлен, это не решит вопрос поставок топлива в Молдавию из-за задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом». Именно поэтому «Газпром» мотивировал прекращение поставок газа в Молдавию именно задолженностью молдавской стороны, считает он. Эксперт не исключает, что, если вопрос задолженности не будет урегулирован, в будущем возможно заключение контракта на поставку российского газа в Приднестровье со структурой из этого региона.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что Приднестровью придется покупать газ на европейском рынке по рыночным ценам. «Правда, денег у них для этого нет, поэтому им остается рассчитывать только на российскую помощь», – полагает он. Словакия же, по его мнению, будет вынуждена покупать газ на европейском рынке: у нее нет прямого выхода к морю (и СПГ-терминалам, соответственно), а Трансбалканский трубопровод до страны не доведен.