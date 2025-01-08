Как Украине отключали газ и прекращали транзит через нее в Европу

С 1 января 2009 г. Россия прекратила подачу газа для Украины, с 7 января – транзит через нее в Европу. Стороны не смогли согласовать условия контрактов и цены. В том же месяце «Газпром» и «Нафтогаз» подписали новый договор и 20 января поставки возобновились. В середине января того же года в «Газпроме» заявили, что российский экспортный газ, оставшийся в трубах после 7 января, был разворован украинской стороной. Также в российском газовом холдинге рассказали, что за прошедший год Украина незаконно отобрала более 86 млн кубометров транзитного газа. В Киеве все обвинения российской стороны опровергли. Обвинения в воровстве топлива звучали в адрес Украины и в последующие годы. В частности, 22 февраля 2012 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с занимавшим тогда должность президента России Дмитрием Медведевым заявил, что Украина в феврале в отдельные дни несанкционированно оставляла у себя до 40 млн кубометров транзитного российского газа.