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Как Украине отключали газ и прекращали транзит через нее в Европу

Самые известные случаи газовых споров
Артем Косенок
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

1 января 2025 г. прекратился транзит газа в Европу через территорию Украины. Срок действия договора между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подошел к концу и Украина отказалась продлевать соглашение. Газовые споры между Москвой и Киевом начались еще в 1990-х гг. и привели к нескольким случаям временных отключений поставок газа. Как долго они длились – в подборке «Ведомостей». 

Март 1994 г. 

Сколько длилось отключение: 38 дней

3 марта 1994 г. «Газпром» приостановил экспорт природного газа на Украину из-за задолженности Киева. По результатам переговоров уже в марте было решено, что «Газпром» продолжит поставки. В полном объеме они возобновились 10 апреля. Украина обязалась предоставить график погашения, но так этого и не сделала, поставки газа при этом не прекращались. 

Январь 2006 г.

Сколько длилось отключение: 3 дня

Причиной конфликта стали разногласия по цене на газ. Россия требовала повышения стоимости газа для Украины с $50 до $230 за тысячу кубометров, а Киев соглашался на повышение цены только до $80. С 1 января 2006 г. «Газпром» прекратил поставки газа Украине. При этом Москва заявляла, что Киев осуществлял несанкционированный отбор из экспортного газопровода, по которому топливо поступало в Европу. 4 января стороны подписали соглашение о поставках российского газа по $230 в течение пяти лет. «РосУкрЭнерго» добавляло к российскому газу более дешевое топливо из Туркмении и его цена для Украины составляла $95 за 1000 кубометров. 

Март 2008 г. 

Сколько длилось отключение: 2 дня

3 марта 2008 г. «Газпром» сократил подачу топлива на Украину сначала на 25%, а затем еще на столько же. Среди причин этого указывалась общая задолженность за поставки топлива в $1,5 млрд. Однако уже 5 марта стало известно об урегулировании конфликта и подачу газа возобновили в полном объеме. Россия также обвиняла Киев в воровстве газа. В августе 2008 г. правительство Украины официально подтвердило, что присвоило более 1,3 млрд кубометров газа, проходящего по ее территории, но предназначавшегося европейским потребителям.

Январь 2009 г. 

Сколько длилось отключение: 19 дней

С 1 января 2009 г. Россия прекратила подачу газа для Украины, с 7 января – транзит через нее в Европу. Стороны не смогли согласовать условия контрактов и цены. В том же месяце «Газпром» и «Нафтогаз» подписали новый договор и 20 января поставки возобновились. В середине января того же года в «Газпроме» заявили, что российский экспортный газ, оставшийся в трубах после 7 января, был разворован украинской стороной. Также в российском газовом холдинге рассказали, что за прошедший год Украина незаконно отобрала более 86 млн кубометров транзитного газа. В Киеве все обвинения российской стороны опровергли. Обвинения в воровстве топлива звучали в адрес Украины и в последующие годы. В частности, 22 февраля 2012 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с занимавшим тогда должность президента России Дмитрием Медведевым заявил, что Украина в феврале в отдельные дни несанкционированно оставляла у себя до 40 млн кубометров транзитного российского газа.

Июнь 2014 г.

Сколько длилось отключение: 176 дней

На фоне политической напряженности и споров о задолженности «Газпром» с 16 июня перешел на режим предоплаты для Украины за поставляемый газ. Поставки природного топлива были прекращены из-за ее отсутствия. Спустя несколько месяцев при посредничестве Еврокомиссии в октябре между странами были достигнуты новые договоренности, так называемый «зимний пакет». После чего 9 декабря Киев возобновил импорт российского газа. С 25 ноября 2015 г. Украина прекратила прямые закупки газа в России. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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