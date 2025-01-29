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Песков: Сербия способна самостоятельно разобраться с внутренними проблемами

Ведомости

Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со своими проблемами. За поддержкой России в связи с протестами страна не обращалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Россия дорожит дружбой и взаимодействием с Сербией, и напомнил, что две страны связаны общими историческими корнями.

«Будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному планомерному развитию», – резюмировал Песков.

28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. По его словам, это «безвозвратное решение», согласованное с президентом Сербии Александром Вучичем. Отставка Вучевича произошла в момент масштабных протестов в стране, которые, как говорит сам сербский премьер, организованы из-за рубежа с целью государственного переворота. 

Масштабные протесты в Сербии начались после того, как в ноябре 2024 г. обрушился навес на станции Нови-Сад. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей. Исполнителем работ на вокзале в Нови-Саде был китайский консорциум CRIC & CCCC (China Railway International Co. Ltd и China Communications Construction Company Ltd). С ноября сербские студенты организовывали протесты по всей стране, призывая к уголовной ответственности причастных к реконструкции вокзала, а также требуя опубликовать полную документацию о работах, проводившихся на станции. Всего в протестах принимали участие десятки тысяч человек, студентов также поддержала оппозиция. 24 января в стране прошла забастовка, к ней присоединились учителя и медработники.

Кроме масштабных протестных шествий демонстранты 27 января заблокировали на сутки Автокоманду – крупнейшую транспортную развязку в Белграде. По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, полиция Сербии пытается не допустить обострения и не применять силу против протестующих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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