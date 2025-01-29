Песков: Сербия способна самостоятельно разобраться с внутренними проблемами
Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со своими проблемами. За поддержкой России в связи с протестами страна не обращалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Россия дорожит дружбой и взаимодействием с Сербией, и напомнил, что две страны связаны общими историческими корнями.
«Будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному планомерному развитию», – резюмировал Песков.
28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. По его словам, это «безвозвратное решение», согласованное с президентом Сербии Александром Вучичем. Отставка Вучевича произошла в момент масштабных протестов в стране, которые, как говорит сам сербский премьер, организованы из-за рубежа с целью государственного переворота.
Масштабные протесты в Сербии начались после того, как в ноябре 2024 г. обрушился навес на станции Нови-Сад. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей. Исполнителем работ на вокзале в Нови-Саде был китайский консорциум CRIC & CCCC (China Railway International Co. Ltd и China Communications Construction Company Ltd). С ноября сербские студенты организовывали протесты по всей стране, призывая к уголовной ответственности причастных к реконструкции вокзала, а также требуя опубликовать полную документацию о работах, проводившихся на станции. Всего в протестах принимали участие десятки тысяч человек, студентов также поддержала оппозиция. 24 января в стране прошла забастовка, к ней присоединились учителя и медработники.
Кроме масштабных протестных шествий демонстранты 27 января заблокировали на сутки Автокоманду – крупнейшую транспортную развязку в Белграде. По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, полиция Сербии пытается не допустить обострения и не применять силу против протестующих.