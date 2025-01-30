Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД РФ призвал не допустить хаоса в Сербии

Ведомости

Нельзя допустить, чтобы на почве уличных протестов в Сербии воцарился хаос. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на фоне событий в республике.

Дипломат заметила, что протесты, вспыхнувшие как реакция граждан на трагедию на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови-Сад, приобрели широкий масштаб. Общественное горе вызывает сопереживание, но не обходится и без инцидентов.

«Чрезвычайно важно, чтобы демонстранты – прежде всего, лидеры общественного мнения – проявляли здравый смысл, не шли на поводу у тех, кто нагнетает эмоции. Нельзя допустить, чтобы на этой почве в Сербии воцарился хаос. Страна и без того сталкивается с многочисленными внешними и внутренними вызовами», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИДа добавила, что национальным девизом народа страны является «Только единство спасает сербов» и сейчас раскол опаснее всего. По ее словам, руководство Сербии делает все для предотвращения драматичного развития событий. Органы правопорядка действуют профессионально, намечены шаги, которые призваны разрешить противоречия и учитывают озабоченности граждан. Власти прислушиваются к критическим сигналам и проявляют готовность к прямому диалогу со всеми в рамках политического процесса.

Российская сторона полагает, что это является единственно верным путем к достижению всеобщего согласия в интересах защиты суверенитета, национального достоинства и традиционных ценностей, поддержания внутренней стабильности в стране, обеспечения ее территориальной целостности применительно к Косову и Метохии. Захарова указала на убежденность России в том, что сербский народ сумеет сберечь Сербию как самодостаточное государство и не допустит потерю страной своего лица.

28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Он назвал это безвозвратным решением, согласованным с президентом страны Александром Вучичем. Отставка Вучевича произошла в момент протестов в стране, которые, как по утверждениям премьера, организованы из-за рубежа с целью государственного переворота.

Масштабные протесты в Сербии начались после обрушения навеса на станции Нови-Сад в ноябре 2024 г. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей. Исполнителем работ на вокзале в Нови-Саде был китайский консорциум CRIC & CCCC. С ноября сербские студенты организовывали протесты по всей стране, призывая к уголовной ответственности причастных к реконструкции вокзала и требуя опубликовать полную документацию о работах, проводившихся на станции. Всего в акциях протеста участвовали десятки тысяч человек, студентов также поддержала оппозиция. 24 января в Сербии прошла забастовка, к ней присоединились учителя и медработники.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных