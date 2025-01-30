МИД РФ призвал не допустить хаоса в Сербии

Масштабные протесты в Сербии начались после обрушения навеса на станции Нови-Сад в ноябре 2024 г. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей. Исполнителем работ на вокзале в Нови-Саде был китайский консорциум CRIC & CCCC. С ноября сербские студенты организовывали протесты по всей стране, призывая к уголовной ответственности причастных к реконструкции вокзала и требуя опубликовать полную документацию о работах, проводившихся на станции. Всего в акциях протеста участвовали десятки тысяч человек, студентов также поддержала оппозиция. 24 января в Сербии прошла забастовка, к ней присоединились учителя и медработники.