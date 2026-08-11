Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,239+0,47%RGSS0,213-0,93%CHKZ17 000+3,66%IMOEX2 318,9+1,12%RTSI884,32+1,11%RGBI115,29+0,06%RGBITR777,33+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сербия намерена получить членство в Шенгене к началу 2027 года

Ведомости

Министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович, заявил, что страна намерена до конца 2027 г. вступить в Шенгенскую зону, т.к. процесс ее принятия в Евросоюз (ЕС) затягивается. Об этом он сказал в интервью Радио и телевидению Сербии (RTS).

«Это наша следующая приоритетная задача, потому что понимаем: существенного расширения Европейского союза, то есть предоставления полноправного членства для стран-кандидатов, до конца этого десятилетия ожидать не приходится из-за проблем, которые существуют в самом Европейском союзе», – сказал Старович.

Он добавил, что для Сербии важно реализовать четыре европейские свободы (свободное перемещение товаров, услуг, капитала и граждан) и получить доступ к европейскому рынку. Свободное передвижение граждан через территорию ЕС Старович намерен реализовать через получение доступа в Шенгенскую зону. Министр подчеркнул, что правительство Сербии сформировало оперативную группу во главе с МВД для выполнения необходимых условий для вступления в Шенгенскую зону.

В апреле Евросоюз временно приостановил финансовую поддержку Сербии в рамках действующих программ развития. Как объяснил еврокомиссар, решение связано с недочетами в судебной системе Сербии.

8 августа президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Белграда оказывать поддержку Украине в процессе европейской интеграции после того, как в конце июля Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её