Сербия намерена получить членство в Шенгене к началу 2027 года
Министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович, заявил, что страна намерена до конца 2027 г. вступить в Шенгенскую зону, т.к. процесс ее принятия в Евросоюз (ЕС) затягивается. Об этом он сказал в интервью Радио и телевидению Сербии (RTS).
«Это наша следующая приоритетная задача, потому что понимаем: существенного расширения Европейского союза, то есть предоставления полноправного членства для стран-кандидатов, до конца этого десятилетия ожидать не приходится из-за проблем, которые существуют в самом Европейском союзе», – сказал Старович.
Он добавил, что для Сербии важно реализовать четыре европейские свободы (свободное перемещение товаров, услуг, капитала и граждан) и получить доступ к европейскому рынку. Свободное передвижение граждан через территорию ЕС Старович намерен реализовать через получение доступа в Шенгенскую зону. Министр подчеркнул, что правительство Сербии сформировало оперативную группу во главе с МВД для выполнения необходимых условий для вступления в Шенгенскую зону.
В апреле Евросоюз временно приостановил финансовую поддержку Сербии в рамках действующих программ развития. Как объяснил еврокомиссар, решение связано с недочетами в судебной системе Сербии.
8 августа президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Белграда оказывать поддержку Украине в процессе европейской интеграции после того, как в конце июля Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.